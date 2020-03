Kimihiro Eto étouffe Amir Khan

Les espoirs étaient grands pour l’un des meilleurs artistes martiaux de Singapour au «ONE Championship 109: King of the Jungle», mais le retour d’Amir Khan à la maison n’a pas suivi son cours.

Khan (12-7) a affronté Kimihiro Eto, diplômé japonais de la série ONE Warrior, lors du combat MMA le plus élevé au Singapore Indoor Stadium le 28 février. L’événement s’est déroulé à huis clos en raison de la crise actuelle des coronavirus dans la région, mais le manque d’une foule payante n’a pas freiné l’enthousiasme d’Eto alors qu’il menait le combat contre Khan et imposait son jeu de grappling pour assurer une arrivée rapide.

Khan a d’abord cherché à établir son rythme de frappe, mais Eto (17-5-2) a réduit la distance et a emmené le frappeur singapourien sur le tapis.

Une fois là-bas, le prospect japonais a épinglé Khan contre la clôture de la cage et enfermé un étranglement à l’arrière qui a plongé son homme dans l’inconscience pendant les deux premières minutes du combat.

Récapitulez l’action en entier de Singapour dans la vidéo ci-dessus.

