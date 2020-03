«Knockout of the Month» de MMA Junkie pour février 2020: Bellator bouleversé

Avec un autre mois de MMA bourré d’action dans les livres, MMA Junkie examine les meilleurs KO de février 2020: voici les cinq nominés, classés par ordre chronologique, et lauréat du prix “Knockout of the Month” de MMA Junkie pour février.

Au bas du message, faites-nous savoir si nous avons bien fait les choses en votant pour votre choix.

* * * *

Les nominés

Khaos Williams bat. Alex Morono à l’UFC 247

Remplaçant à court préavis du poids welter Dhiego Lima, Khaos Williams (10-1 MMA, 1-0 UFC) est entré en territoire ennemi et a transporté Alex Morono (17-6 MMA, 6-3 UFC) en tant qu’outsider massif.

Williams est sorti poings-a-flying, coups de poing ailés au produit Fortis MMA. Morono battit en retraite, mais son dos heurta la cage, et il ne put échapper à la chaleur de Williams. Finalement, Williams a décroché une combinaison difficile qui a froissé Morono. Les tirs de suivi ont ajouté l’insulte à la blessure avant que l’arbitre ne retire Williams du Texan déchu après seulement 27 secondes.

Jan Blachowicz bat. Corey Anderson à l’UFC sur ESPN + 25

Jan Blachowicz (26-8 MMA, 9-5 UFC), qui a été sur la liste des prétendants à 205 livres depuis un certain temps mais n’a jamais tout à fait atteint le sommet, a frappé Corey Anderson (13-5 MMA, 10-5 UFC) froid dans le premier tour de leur revanche.

Avec le champion Jon Jones qui surveillait de près, Blachowicz a remporté le KO un peu plus de trois minutes après le combat lorsqu’il s’est connecté avec une méchante main droite qui a trouvé la maison. Anderson s’est effondré et Blachowicz s’est vengé d’une perte de décision lors du premier combat en 2015.

Timothy Johnson bat. Tyrell Fortune à Bellator 239

Sur la seule base des cotes de paris, Timothy Johnson (13-6 MMA, 1-2 BMMA) a réussi l’un des grands bouleversements de l’histoire de Bellator en choquant le meilleur espoir des poids lourds Tyrell Fortune (8-1 MMA, 8-1 BMMA) dans le premier tour.

À peine vu comme le nom suivant sur le CV florissant de Fortune, Johnson avait d’autres plans quand il a trouvé le menton de son adversaire au début du combat. La fortune n’a pas pu gérer le tir net et a été assommée à l’impact pour un résultat époustouflant.

Jake Childers bat. Nate Togbah Richardson au LFA 82

Le poids plume invaincu Jake Childers (8-0) a gardé son record parfait intact avec une victoire au premier tour contre Nate Togbah Richardson (7-2), et bien que le résultat ne soit pas nécessairement une surprise, la façon dont il s’est terminé était certainement intrigante.

Travaillant du corps à corps dans le cadre d’ouverture, Childers enveloppa le corps et éleva Richardson dans les airs avant de le claquer sur la toile. L’impact a été suffisant pour rendre Richardson inconscient, et Childers a remporté la victoire par élimination directe.

Priscila Cachoeira bat. Shana Dobson à l’UFC sur ESPN + 26

Ayant désespérément besoin d’une victoire après avoir abandonné trois combats consécutifs pour commencer son mandat à l’UFC, Priscila Cachoeira (9-3 MMA, 1-3 UFC) a réussi gros avec un KO brillant au premier tour de Shana Dobson (3-4 MMA, 1 -3 UFC).

Cachoeira n’a pas perdu de temps pour se battre. Elle était agressive dès le départ, et Dobson n’était clairement pas prêt. La Brésilienne a attrapé Dobson avec un uppercut dans les premières secondes, la mettant à terre et bouclant le combat en seulement 40 secondes.

* * * *

Le gagnant: Timothy Johnson

La fortune a haussé les sourcils pendant la semaine de combat du Bellator 239 en se proclamant le meilleur poids lourd du monde. Cependant, Johnson avait quelque chose à dire à ce sujet lorsqu’ils sont entrés ensemble dans la cage.

Le vétéran Johnson, qui était auparavant sans victoire à Bellator, a utilisé une main droite inflexible pour frapper la Fortune à froid lors du premier tour de leur combat principal. Le KO est survenu à 2:35 de la manche.

Il ne se passait pas grand-chose avant le moment culminant du combat. Le duo s’est poursuivi et a essayé de comprendre leurs gammes.

Johnson a clairement trouvé son premier, alors qu’il effleurait à gauche puis a posé sa bombe à ras de la mâchoire. La fortune était sortie au moment où il a frappé le tapis et le combat a été annulé.

Le concurrent basé à Las Vegas avait été en mauvaise posture ces dernières sorties, perdant cinq de ses huit derniers matchs et perdant ses deux premiers combats après avoir quitté l’UFC pour Bellator. Il est presque inutile de dire qu’il était ravi du résultat.

“Ça fait bizarre – ça fait un moment que je ne suis pas dans la colonne des victoires”, a déclaré Johnson après sa sixième victoire en carrière KO / TKO. «C’était définitivement ce dont j’avais besoin. Je devais sortir et faire une déclaration. »

La fortune, dont toute la carrière a été avec Bellator, a été jetée des rangs des invaincus.

