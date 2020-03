«Knockout of the Month» de MMA Junkie pour mars 2020: Beneil Dariush

Avec un autre mois de MMA bourré d’action dans les livres, MMA Junkie examine les meilleurs KO de mars 2020: voici les cinq nominés, classés par ordre chronologique, et lauréat du prix “Knockout of the Month” de MMA Junkie pour mars.

Au bas du message, faites-nous savoir si nous avons bien fait les choses en votant pour votre choix.

Les nominés

Danaa Batgerel bat. Guido Cannetti à l’UFC 248

Danaa Batgerel (8-2 MMA, 1-1 UFC) a remporté sa première victoire à l’UFC de manière impressionnante lorsqu’il est devenu le premier à éliminer Guido Cannetti (8-5 MMA, 2-4 UFC) dans leur match de poids coq.

Le combattant de Mongolie a posé une bombe absolue d’une main gauche sur Cannetti environ trois minutes après le début du combat. Cannetti n’a pas pu se remettre du pouvoir de Batgerel et le combat a été annulé.

Sean O’Malley bat. Jose Quinonez à l’UFC 248

«The Suga Show» a connu un redémarrage triomphal lorsque l’espoir des poids coqs Sean O’Malley (11-0 MMA, 3-0 UFC) a fait un travail rapide de Jose Quinonez (8-3 MMA, 5-2 UFC) dans son premier combat en deux ans.

O’Malley, qui était hors de combat depuis mars 2018 en raison de blessures et d’une situation de l’Agence américaine antidopage qui a finalement abouti à son innocence, a ouvert une clinique de frappe contre un Quinonez sans défense pour terminer le combat en seulement 122 secondes.

Beneil Dariush bat. Drakkar Klose à l’UFC 248

Beneil Dariush (18-4-1 MMA, 12-4-1 UFC) a sans doute produit le plus grand moment fort de sa carrière lorsqu’il a marqué un KO spectaculaire de Drakkar Klose (11-1-2 MMA, 5-2 UFC) dans le deuxième tour de leur combat léger.

Après un premier round solide, le combat est devenu fou au second, lorsque Dariush et Klose l’ont frappé et se sont étourdis. Dariush a pu mieux le traverser, et a finalement atterri une gauche renversée dévastée qui a fait rebondir Klose de la clôture et s’écraser sur la toile.

Gilbert Burns bat. Demian Maia à l’UFC sur ESPN + 28

Gilbert Burns (18-3 MMA, 11-3 UFC) a poursuivi une campagne réussie dans la division poids welter en battant l’ancien challenger en titre Demian Maia (28-10 MMA, 22-10 UFC).

Après avoir été abattu par Maia et avoir survécu à sa célèbre prise de dos, Burns a réussi à remettre le combat aux pieds où il s’est connecté avec un crochet gauche pointu, envoyant Maia directement sur la toile. Burns a hésité, pensant que le tir avait mis fin au combat, mais l’arbitre n’a pas sauté. Burns a ensuite enchaîné avec un coup de pied et de pied rapide, forçant l’arbitre à le faire signe.

Coner Hignett bat. Darren O’Gorman chez Cage Warriors 113

Coner Hignett (8-5) a été à la hauteur de son surnom de “The Hand Grenade” quand il a explosé pour une brillante victoire sur Darren O’Gorman (6-5).

Hignett a réussi l’un des meilleurs retours et KO de l’année à ce jour quand il a arrêté O’Gorman au troisième tour de leur match contre le poids des mouches. Une série de mains droites précises et puissantes était à l’origine du retour de Hignett.

Le gagnant: Beneil Dariush

Dariush n’avait pas besoin de jiu-jitsu pour gagner à l’UFC 248.

Le vétéran de l’UFC a marqué l’une des meilleures finitions de sa carrière contre Klose, mais ce n’est pas venu par le biais de son jeu au sol astucieux. Dariush a éliminé Klose au deuxième tour de leur concours de poids léger après un échange sauvage qui a eu la foule sur ses pieds.

Les dernières secondes étaient complètement opposées à ce qui s’était produit au premier tour. Pendant la majorité de la manche d’ouverture, Dariush a contrôlé Klose alors qu’il avait pris son dos et avait travaillé pour un étranglement debout, nu à l’arrière.

Au deuxième tour, Klose a tenté de rattraper le terrain perdu et est sorti en balançant fort à Dariush. Klose s’est connecté, a vacillé Dariush et a commencé à le mettre sous pression à la recherche de l’arrivée. Mais au lieu de passer en mode défense, le combattant iranien est resté dans la poche et a réussi à inverser l’élan avec un crochet dur, blessant Klose.

Une fois secoué, Dariush a suivi avec un crochet gauche brutal qui a envoyé Klose directement sur la toile. Il s’agissait de la première victoire de Dariush au KO depuis l’arrêt de James Vick en 2016.

