«Korean Zombie» détaille la rencontre avec Alex Volkanovski à l’UFC 248

LAS VEGAS – Chan Sung Jung continue de faire pression pour le prochain titre de champion poids plume de l’UFC, et il a eu la chance de dire au champion Alexander Volkanovski en face qu’il veut une fissure dans son or.

Jung (16-5 MMA, 6-2 UFC) et Volkanovski (21-1 MMA, 8-0 UFC) se sont rencontrés jeudi dans le hall de l’hôtel New York New York. Rien ne s’est trop échauffé, selon «The Korean Zombie», mais il a eu un point critique à retenir.

“Nous nous sommes rencontrés dans le hall plus tôt dans la journée”, a déclaré Jung à MMA Junkie par le biais d’un interprète. “Ses yeux avaient l’air d’avoir un peu peur.”

Jung a plaidé pour être le prochain en lice pour la ceinture avec des victoires consécutives par élimination directe au premier tour contre Frankie Edgar et Renato Moicano. Malheureusement, son timing a semblé décalé après une récente opération aux yeux et le fait que tous les signes indiquent que Volkanovski a défendu sa ceinture en juin à l’UFC 251 à Perth, en Australie.

L’ancien tenant du titre Max Holloway, dont Volkanovski a pris la ceinture en décembre, semble également être en bonne position pour un match revanche, mais Jung a déclaré qu’une blessure persistante potentielle du champion pourrait jeter une clé dans le plan. De plus, Jung n’aime pas l’idée de la course UFC qui riposte immédiatement.

“J’ai entendu dire que sa main n’était pas encore guérie, alors nous espérons que ce sera vrai”, a déclaré Jung. “Les pourcentages d’un match revanche et la personne qui a perdu le premier combat gagnant, le pourcentage est si bas que je ne comprends pas pourquoi ils feraient même ça.” Je ne pensais pas que ce combat était trop serré. Nous pensions que Volkanovski avait gagné. Je ne sais pas comment (Holloway) a obtenu ce match revanche. Personne ne reçoit vraiment de matches. Nous verrons. Je le veux maintenant, mais je suis prêt à attendre. Si nous devons passer par un autre gars, nous le ferons. »

Si les étoiles s’alignent et que Jung obtient son show, il pense qu’il a un avantage stylistique sur le champion qui lui permettrait de remporter l’or.

“Les gars plus petits sont faciles pour moi”, a déclaré Jung.

.