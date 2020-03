«Korean Zombie» marque sa première arrivée à l’UFC Twister

Chan Sung Jung est bien connu pour ses batailles passionnantes dans l’octogone, mais il est également entré dans l’histoire de l’UFC.

Le 26 mars 2011, “The Korean Zombie” est devenu le premier homme à finir un adversaire avec une soumission tordue. Jung (16-5 MMA, 6-2 UFC) a tapé sur son coéquipier Leonard Garcia à l’UFC Fight Night 24 à Seattle pour ouvrir la carte principale de l’événement.

À l’époque, le twister n’était pas aussi populaire qu’aujourd’hui, même si aujourd’hui il reste encore une soumission rare.

Jung a surpris beaucoup de gens, y compris Garcia, les commentateurs Joe Rogan et Mike Goldberg, et vraiment toute la communauté MMA en utilisant le mouvement. La victoire de soumission a valu à Jung une prime de «Soumission de la nuit» de 50 000 $ et le clin d’œil «Soumission de l’année» 2011 aux World MMA Awards.

Jung a ensuite battu Mark Hominick et Dustin Poirier. Il a ensuite défié pour la ceinture, se retrouvant face au champion Jose Aldo. Neuf ans plus tard, Jung reste un concurrent dans la division des 145 livres de l’UFC, et sa victoire sur Garcia reste la plus mémorable de l’histoire du MMA.

Vous pouvez le regarder dans la vidéo ci-dessus.

