Kowalkiewicz publie une déclaration après que la photo de la perte de l’UFC Auckland soit devenue virale

Le vétéran de longue date de l’UFC, Karolina Kowalkiewicz, s’est retrouvée du mauvais côté face à un succès absolu contre Yan Xiaonan à l’UFC Auckland ce week-end. Non seulement elle a été brutalisée dans la cage, elle a également été brutalisée sur les tableaux de bord (30-26 des trois juges), puis brutalisée sur Internet lorsqu’une photo étonnante du pied de Yan entièrement incrustée dans le visage de Karolina est devenue virale.

Vous ne savez jamais exactement ce qui va ou ne va pas chatouiller l’œil de la fantaisie d’Internet, et alors que beaucoup de gens se sont émerveillés et ont peut-être même ri de la photo, il ignore la méchante réalité du sport: les dommages causés par ces attaques sont réels.

Kowalkiewicz a été gravement blessée dans ce combat – elle s’est cassé l’os orbital au premier tour et a ensuite insensément insisté pour se battre pendant le reste du combat, même si elle a librement admis dans son coin en polonais qu’elle ne pouvait pas voir. Et maintenant, Kowalkiewicz partage les conséquences sur les réseaux sociaux.

“Salut les gars, merci pour votre soutien”, a-t-elle déclaré via une histoire Instagram. “La première fois de ma vie après le combat, je ne peux pas dire que je vais bien”, a déclaré Kowalkiewicz. “Comme vous voyez, au début du premier tour, j’ai cassé petit [orbital] os ici. Je ne pouvais rien voir. Ma vision était double et tout était comme dans le brouillard. »

«Après le combat, j’ai passé toute la journée à l’hôpital. Aujourd’hui, je vais chez un spécialiste et ils vont prendre une décision parce que j’ai besoin d’une opération. Et j’attends une décision ici ou je retourne en Pologne et je fais cette opération en Pologne. Mais les médecins ont dit que je dois dire ici parce que voler avec cet œil est très dangereux. »

Ce week-end en boxe, nous avons vu l’un des hommes de Deontay Wilder jeter l’éponge pour lui parce qu’il se faisait mutiler par Tyson Fury. Wilder a pris un coup dur à l’oreille qui l’a laissé complètement déconcerté et incapable de lancer son coup de poing breveté. Quatre rounds plus tard, son entraîneur en avait assez de Fury pour l’allumer et terminer les choses.

Karolina Kowalkiewicz aurait vraiment pu utiliser quelqu’un comme ça dans son coin alors que Yan Xiaonan la déchargeait sans pitié. Wilder n’était pas content de l’arrêt et Kowalkiewicz ne l’aurait probablement pas été non plus, mais il faut parfois sauver un combattant d’eux-mêmes.