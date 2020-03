KSW 53 annulé en raison de problèmes de coronavirus

Un week-end à succès pour le MMA européen a pris un coup important car KSW 53 a été annulé en raison du coronavirus pandémique mondial.

La promotion a annoncé l’annulation de l’événement mercredi via les réseaux sociaux.

Drodzy kibice,

Bezpieczeństwo wszystkich uczestników organisowanych przez nas gal od zawsze było i jest naszym …

Publié par KSW le mercredi 11 mars 2020

Le message se lit comme suit:

“Chers fans,

«La sécurité de tous les participants aux galas que nous organisons a toujours été notre priorité. C’est pourquoi nous sommes très tristes de vous informer que nous sommes obligés d’annuler KSW 53 prévu pour le 21 mars 2020. Malgré tous nos efforts pour organiser l’événement, nous avons dû prendre cette décision difficile. En raison des restrictions introduites dans tout le pays, visant à minimiser l’étendue de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), KSW 53 n’aura pas lieu ni dans l’emplacement indiqué précédemment ni dans le studio de télévision.

«Notre décision est motivée par le souci de garantir la sécurité et de prévenir les situations menaçant la santé des combattants qui participent à des événements du monde entier, ainsi que des employés et associés organisant l’événement.

“Nous vous tiendrons au courant des prochaines activités de la Fédération KSW. Merci de votre compréhension.”

Le KSW 53 devait avoir lieu à Lodz, en Pologne, le 21 mars et devait être présenté par Roberto Soldic, champion européen en perspective et poids welter, défendant son titre contre la légende européenne, Marius Zaromskis. Plusieurs favoris polonais ont également été mis en compétition cette nuit, Mateusz Gamrot étant de retour et Michal Materla en compétition pour la première fois depuis sa défaite contre Scott Askham lors de leur match revanche.

Mardi, des sources proches de la promotion ont expliqué qu’il avait été question de tenir l’événement à huis clos afin de ne pas faciliter la propagation du coronavirus, mais il a été déterminé par la suite que l’événement ne se déroulerait pas.

Le même jour, KSW a annoncé que l’événement n’aurait pas lieu “sous la forme précédemment prévue:”

“Les normes de sécurité les plus élevées sont toujours la priorité absolue pour la Fédération KSW”, indique le communiqué de presse.

«Compte tenu de la réflexion sur les recommandations des autorités, nous avons décidé que KSW 53: Fight Code ne se déroulerait pas sous la forme précédemment prévue. La Fédération KSW publiera une déclaration officielle concernant l’avenir de la KSW 53 le 11 mars à 15h00 CET. »

Un certain nombre d’événements MMA européens importants ont été annulés depuis que le coronavirus est devenu une crise mondiale. La semaine dernière, il a été annoncé que l’organisation naissante fortement soutenue ARES avait été obligée d’annuler son deuxième événement qui devait avoir lieu à Bruxelles, en Belgique, début avril. Hier, il a été révélé que la promotion espagnole AFL avait annulé leur événement Valkyries qui devait avoir lieu le 14 mars.

