Kunitskaya annonce une grossesse – MMAmania.com

Alors que l’Ultimate Fighting Championship (UFC) devrait reprendre son activité normale dans quelques mois, Yana Kunitskaya pourrait avoir besoin d’un peu plus de temps que cela pour se remettre dans le cours des choses.

C’est parce qu’elle a récemment annoncé qu’elle attend son premier bébé avec nul autre que l’ancien prétendant au titre des poids lourds légers de l’UFC, Thiago Santos. Le couple puissant sort ensemble depuis un certain temps maintenant, et avec un bébé à l’écart, les choses sont devenues un peu plus officielles.

“Beaucoup de gens me demandent quand est mon prochain combat”, a écrit Yana sur Twitter. «Je pense que je dois prendre un peu de temps. Garçon ou fille », a lu la légende accompagnée d’une photo de son premier sonogramme.

Kunitskaya n’a pas participé depuis sa défaite contre Aspen Ladd par KO à l’UFC sur ESPN 7 en décembre dernier. Avant cela, «Foxy» menait une séquence de deux victoires consécutives avec des victoires sur Lina Lansberg et Marion Reneau.

Santos, quant à lui, n’a pas pu concourir depuis sa défaite contre le champion des poids lourds légers, Jon Jones, à l’UFC 239 en juillet dernier. Par la suite, “Mareta” a dû subir une intervention chirurgicale approfondie après s’être complètement déchiré le genou pendant le combat, l’envoyant sur la touche pendant une longue période.