Kyle Boehm et Vinny Magalhaes remportent la victoire par équipe

Dans un affrontement par équipe que le fondateur de Submission Underground, Chael Sonnen, appelle «l’avenir du grappling», Kyle Boehm et Vinny Magalhaes ont remporté la victoire en prolongation sur Craig Jones et Nicky Rodriguez.

Le combat a servi de tête d’affiche de Submission Underground 11 de dimanche, qui a été diffusé en direct sur UFC Fight Pass depuis le Roseland Theatre de Portland, Ore.

Avec Magalhaes et Rodriguez commençant au centre, Magalhaes a rapidement filé près de son partenaire en position assise. Rodriguez a passé la majeure partie de deux minutes à essayer de prendre le contrôle d’un bras ou d’une jambe dans l’espoir d’entraîner son adversaire de l’autre côté de la cage, mais sa prise a continué de glisser. L’arbitre Dave Hagen a ensuite remis les concurrents sur pied lors d’un redémarrage.

Après un bref engagement, Magalhaes a de nouveau pris une position assise et a soutenu son coéquipier, ce qui a conduit à un autre redémarrage. Peu de temps après, Rodriguez a été averti pour ses fermoirs agressifs à l’arrière de la tête. Hagen a essayé de repositionner les deux, mais cela a continué comme une impasse.

Hagen a de nouveau résisté à la paire avec un peu plus de deux minutes, mais Magalhaes a pu se rapprocher suffisamment de son partenaire pour une balise potentielle, laissant Rodriguez prudent en avançant et résultant en un concours incroyablement léger sur l’action. La période de règlement de huit minutes sans une seule tentative de soumission, et le concours est allé aux heures supplémentaires.

Dans la session supplémentaire, Rodriguez a commencé l’attaque, mais Boehm est intervenu pour Magalhaes et s’est échappé de manière presque instantanée. Le coéquipier de Rodriguez, Jones – qui a expliqué plus tard qu’il avait choisi de s’asseoir parce qu’il avait été malade toute la semaine – a protesté contre l’appel, mais le travail a été rapide. Boehm a également commencé sur le dos lors de sa séance d’attaque, et bien qu’il n’ait pas reçu de soumission, il a passé presque toutes les deux minutes à contrôler.

Rodriguez a recommencé dans le dos dans la seconde, et les choses sont devenues intéressantes quand il est passé à un brassard, mais Boehm a échappé à la menace et a travaillé gratuitement en 17 secondes. Boehm a alors vu Rodriguez rouler vivement pour sa défense, et il a également réussi une évasion rapide.

Dans la troisième prolongation, Boehm s’est de nouveau échappé presque instantanément, et tandis que Rodriguez a également travaillé gratuitement en seulement 14 secondes, la longue course d’ouverture a assuré la victoire à Boehm et Magalhaes, qui sont restés sans excuses pour leur stratégie malgré la frustration claire de la foule présente.

“Boogeyman” trop pour Jake Shields

Dans le co-événement principal de la soirée, le vétéran du grappler Richie Martinez, la ceinture noire de la 10e planète, mieux connue sous le nom de «Boogeyman», a été en mesure de soumettre l’ancien champion de Strikeforce et EliteXC, Jake Shields.

Aucun des deux hommes n’étant en mesure d’obtenir une soumission dans l’un ou l’autre des règlements ou lors de la première prolongation, Martinez a commencé à partir du brassard d’araignée dans la deuxième prolongation, en utilisant un chiffre lisse de quatre pour décoller le bras droit en défense et étendre la gauche gauche tout en sécurisant la jambe gauche. pour marquer un robinet à seulement huit secondes de la période.

Dans un match vedette entre deux stars de l’UFC, Mike Perry a réussi à survivre à un Al Iaquinta graveleux dans un affrontement qui a commencé comme un match à contrecœur mais qui s’est terminé par le respect des efforts de chacun.

Iaquinta a mérité un retrait presque immédiatement, mais Perry a répondu de son dos, cherchant à sécuriser le bras. Iaquinta sortit brutalement de la cale et les deux se remirent sur pied peu de temps après. Iaquinta a réussi à sécuriser un puissant chelem sur la toile, mais il a été immédiatement contraint à la défense avec Perry attaquant sa jambe. Iaquinta a patiemment travaillé librement et les deux ont terminé la période de régulation dans une impasse aux pieds.

Dans la première prolongation, Iaquinta a commencé dans le dos, mais il n’a pas pu sécuriser le haut du corps, et Perry s’est échappé en seulement 16 secondes. Perry a également pris sa période offensive dans le dos, et tandis que Iaquinta a brièvement travaillé sur ses pieds, “Platinum” est resté ferme. Iaquinta a montré son cœur en serrant un étranglement à l’arrière qui semblait destiné à mettre fin au concours, et Perry a dû se contenter de la satisfaction d’un trajet de près de deux minutes.

Dans la deuxième période, Iaquinta a recommencé sur le dos et a essayé de démarrer la configuration d’un twister. Cependant, après avoir abandonné le contrôle du haut du corps, l’arbitre Dave Hagen a jugé que Perry n’était pas en difficulté et lui a accordé une évasion en seulement 17 secondes. Iaquinta s’est maintenu dans le match, s’échappant de la ceinture de sécurité de Perry en seulement 23 secondes.

Dans la dernière prolongation, Iaquinta a choisi de partir de la configuration du brassard d’araignée et a presque allongé le membre, mais un effort courageux l’a vu passer au bout d’environ 14 secondes.

Perry a ensuite commencé dans le dos dans sa dernière période d’attaque, mais Iaquinta s’est retourné et a claqué librement dans sa fuite la plus rapide du concours, à seulement 10 secondes du cadre final. Cependant, le long trajet initial de Perry lui a valu la victoire via le temps d’évasion.

Lors de la première confrontation de la carte principale de la soirée, le poids welter invaincu du Bellator, Austin Vanderford, a remporté une soumission légèrement controversée contre la ceinture noire de la 10e planète canadienne Micah Brakefield.

Travaillant en prolongation, Vanderford a pu s’échapper de la position de la ceinture de sécurité de son adversaire en seulement six secondes. Quand ce fut son tour d’attaquer, Vanderford faillit s’enfermer dans un étranglement à l’arrière, mais son adversaire refusa de céder. Lorsque Brakefield a pu rouler sur le dos, il a pensé qu’il avait obtenu une évasion. Cependant, Vanderford a été autorisé à passer à un étranglement de triangle de bras, et il a obtenu un coup frustré de son ennemi, qui n’était pas d’accord avec la décision.

Les résultats de Submission Underground 11 incluent:

CARTE PRINCIPALE

Kyle Boehm et Vinny Magalhaes battent. Craig Jones et Nicky Rodriguez via le temps d’évasion – Temps plein

Richie Martinez bat. Jake Shields via soumission (brassard) – Heures supplémentaires 2, 0:08

Mike Perry bat. Al Iaquinta via le temps d’évasion – Temps plein

Austin Vanderford bat. Micah Brakefield via soumission (étranglement bras-triangle) – Heures supplémentaires 1, 1:15

CARTE PRELIMINAIRE

Alex Larmey bat. Andrew Marshall via le temps d’évasion – Temps plein

Frank Rosenthal bat. Brent Smith par soumission (crochet au talon) – Règlement, 0:17

Samantha Bonilla bat. Danielle Perry via soumission (étranglement à l’arrière) – Heures supplémentaires 1, 0:59

Joe Baize bat. Clay Davidson via soumission (crochet de talon inversé) – Règlement, 1:11

Andrew Gundlach bat. Logan Skinner via soumission (starter en tissu) – Règlement, 4:42

Andrew Sidelinger bat. Scott Jutras via soumission (brassard) – Heures supplémentaires 1, 0:13

