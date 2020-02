Kyle Crutchmer vise Dillon Danis après sa dernière victoire

THACKERVILLE, Okla. – Kyle Crutchmer n’est généralement pas du genre à appeler mais, lorsqu’on lui a demandé qui était le prochain, un nom lui est venu directement à l’esprit.

Crutchmer (6-0 MMA, 2-0 BMMA) est resté invaincu avec une soumission au premier tour contre Scott Futrell au Bellator 239 et, même s’il ne prévoit pas que quelqu’un lui lance un défi pour l’instant, il a dit qu’il aimerait prendre sur l’as de jiu-jitsu Dillon Danis.

“Je n’ai pas d’adversaire dangereux mais je veux combattre (de façon explicite) Dillon Danis. Donc, chaque fois que son cul (expletif) est prêt, faites le moi savoir », a déclaré Crutchmer aux journalistes, y compris MMA Junkie, dans les coulisses du WinStar World Casino.

«Je veux lui battre le cul. Je ne vois vraiment personne comme une menace potentielle pour moi en ce moment. Une fois que je serai un peu plus haut dans le classement, nous pourrons alors dire des choses comme ça, mais je pense que Dillon Danis a besoin de se faire crier et je serais le gars pour le faire. »

Après une formation à l’American Kickboxing Academy, l’ancien lutteur de l’Oklahoma State Crutchmer a déclaré que Danis devrait arrêter d’essayer de poursuivre un combat avec YouTuber Logan Paul et plutôt faire face à quelqu’un qui serait réellement disposé à le combattre.

“Si vous voulez vous battre contre quelqu’un, mec, je suis prêt”, a déclaré Crutchmer. “Je vais combattre ton cul. Si vous voulez combattre quelqu’un qui veut vous combattre, je suis là, prêt à partir. Je n’appelle pas les gens mais, pour moi, j’aimerais que ce gars essaie de me descendre et de me mettre au sol. Je vais lui battre le cul aux pieds. “

Crutchmer a également émis un avertissement à peine voilé au combattant entraîné par SBG, alors qu’il citait la performance de son coéquipier Khabib Nurmagomedov contre le coéquipier de Danis Conor McGregor comme exemple de la façon dont il prévoyait de le dominer s’ils se rencontraient jamais à l’intérieur de la cage Bellator.

“Je n’ai pas beaucoup d’animosité envers les gens”, a-t-il déclaré. “Je n’ai jamais rencontré le gars, mais je pense qu’il joue juste une queue de coil sur Conor McGregor, et vous avez vu ce que mon coéquipier lui a fait.”

.