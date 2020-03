La belle vénézuélienne Verónica Macedo cherche à se consolider à l’UFC

Après avoir remporté 5 victoires professionnelles en arts martiaux mixtes, Veronica Macedo Il a eu l’occasion de se battre dans l’UFC, le résultat n’était pas ce qu’il attendait depuis qu’il a perdu Ashlee Evans-Smith au troisième tour en septembre 2016, il a fallu près de 2 ans pour que le vénézuélien se batte à nouveau mais malheureusement le résultat était le même, défaite, cette fois contre Andrea Lee par décision unanime, en février 2019, il a dû Gillian Robertson avec le même résultat, la défaite.

C’est ainsi que la belle femelle, âgée de seulement 24 ans, a décidé de s’installer Le Brésil à la recherche d’une meilleure formation de jiu-jitsu en réalisant qu’il avait besoin d’évoluer dans son combat au sol. Le combat suivant a signifié la première victoire de Veronica à l’UFC, en août 2019, elle a pu maîtriser au premier tour Polyana Viana et ainsi démontrer que son séjour au Brésil lui a apporté de bons résultats.

“Le Jiu-jitsu m’a amené au Brésil. La première fois, je suis venu à Rio de Janeiro pour former le jiu-jitsu afin de l’intégrer au MMA. Je suis partie parce que je n’avais pas de visa pour rester plus de six mois. Maintenant, j’ai une résidence et je peux rester plus longtemps. Après les combats, j’ai vu beaucoup de problèmes dans mon jiu-jitsu, je finissais toujours par terre. Beaucoup de femmes font du judo et beaucoup de gens ne veulent pas me battre. Quel pays a un meilleur jiu-jitsu que le Brésil? »

Ce samedi, il affrontera Bea Malecki dont il a déclaré: «Il est très haut et la chose la plus dangereuse est sa distance. De plus, elle a été championne de muay thai donc elle a une bonne frappe. Le but est qu’elle ne soit pas à l’aise. » En tant que Latinos, nous souhaitons le plus grand succès à la belle vénézuélienne afin qu’elle puisse consolider sa carrière à l’UFC.