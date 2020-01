La blessure de Carlos Condit “rien de fou”, retour de l’UFC attendu en 2020

Carlos Condit n’a pas vu l’intérieur de l’Octogone depuis plus d’un an et a récemment vu son retour à l’UFC repoussé encore plus loin, grâce à une rétine détachée subie avant son combat depuis annulé de Mickey Gall à l’UFC sur ESPN 7.

Considérant que le «Natural Born Killer» est embourbé dans une terrible séquence de défaites de cinq combats et n’a que 2-8 ans depuis 2012, il pourrait probablement utiliser le temps libre. Mais selon son manager, Abe Kawa, Condit devrait revenir en 2020.

“Il ira bien”, a déclaré Kawa à BJPENN.com. «Je ne veux pas dire ce qui s’est passé ou ce qui ne s’est pas produit, mais il ira parfaitement bien. C’est une blessure courante, donc ce n’est rien de fou. Il ira bien. C’est un gars qui est né prêt à se battre. Il est bon. Il sera de retour, prêt à se battre. Il sera de retour en 2020. “

Condit (30-13) a déjà annoncé sur Instagram que sa rétine était détachée, donc je ne sais pas de quoi parle tout son mystère de son manager. Quoi qu’il en soit, l’ancien champion des poids mi-moyens du World Extreme Cagefighting (WEC) a du travail à faire.

Non seulement Condit reste non classé à 170 livres, mais il aura 36 ans en avril, donc le temps presse pour son retour à l’UFC. Il convient de noter que Gall reste non réservé après l’annulation de son combat à l’UFC Norfolk au début du mois.