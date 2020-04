La Californie prolonge la suspension des événements liés aux sports de combat

La pandémie de coronavirus en cours a poussé le plus grand organisme d’État à sanctionner les sports de combat en Amérique du Nord à mettre fin aux événements au moins jusqu’à la fin mai.

Le département californien de la consommation, division du gouvernement de l’État qui comprend la California State Athletic Commission, a prolongé l’interdiction des sports de combat jusqu’à la fin du mois de mai. Le MMA Junkie a confirmé la décision auprès des responsables du CSAC à la suite d’un rapport initial de Marc Raimondi d’ESPN.

“La Commission n’a pas pris cette décision à la légère et comprend les pertes économiques potentielles pour les promoteurs et l’industrie des sports de combat”, a déclaré le CSAC. «Nous devions peser le meilleur intérêt de nos combattants et de la communauté autour de nous.»

Plusieurs événements MMA majeurs ont été programmés au cours de la période, y compris l’UFC San Diego le 16 mai. Bellator avait déjà reporté les événements le 9 mai à San Jose et le 29 mai à Temecula. Également hors du plateau sont les événements MMA par des promotions plus petites telles que le roi de la cage et les cartes de boxe prévues par les principaux promoteurs Golden Boy et Top Rank.

Le 12 mars, la Californie est devenue la première grande commission d’État à suspendre les événements sportifs de combat lorsque la gravité de la pandémie est devenue claire, arrêtant les événements jusqu’à la fin mars. Le Nevada a emboîté le pas deux jours plus tard.

