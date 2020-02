La carrière de Diego Sanchez se dirige-t-elle vers la fin du cauchemar?

Il y a un peu plus de quatre ans, j’ai passé quelques jours à traîner au gymnase Jackson Wink MMA à Albuquerque. Diego Sanchez, qui a joué un rôle considérable en faisant du Nouveau-Mexique un haut lieu des combattants d’élite, venait de perdre une décision unilatérale face à Ricardo Lamas au milieu d’une course dans laquelle il a perdu six des neuf combats.

En tant qu’entraîneur remarquable du camp, Brandon Gibson, a réfléchi à la façon d’aller de l’avant avec un combattant dont le pic est passé, il a dit quelque chose qui résonne dans mon cerveau à chaque fois que je regarde Sanchez se battre depuis.

“Un gars comme Diego, qui se passionne tellement, ils vont devoir le sortir de la cage en donnant des coups de pied et des cris.”

Il est certain que nous commençons à avoir l’impression que nous regardons la prophétie de Gibson se dérouler en temps réel.

Les conséquences de la victoire de Sanchez sur Michel Pereira lors de la disqualification à l’UFC sur ESPN + 25 samedi dernier ont souligné l’idée que nous devrons peut-être enfermer le vainqueur de la saison 1 de “The Ultimate Fighter” hors de la scène avec un crochet de vaudeville pour son bien avant tout. dit et fait.

Si Sanchez avait décidé de se battre après que Pereira l’a percé avec un genou manifestement illégal au troisième tour de leur combat à Rio Rancho, NM, il y a de fortes chances que nous discutions actuellement de l’UFC libérant le dernier lien vers Première saison légendaire de «TUF».

Sanchez a montré peu de choses dans son combat contre Pereira après une démonstration tout aussi apathique de sa défaite contre Michael Chiesa la dernière fois. C’était cinq rounds consécutifs perdus sous la direction de Joshua Fabia, inconnu auparavant (après que Sanchez avait remporté ses deux combats précédents en tant que membre de Jackson Wink) avant l’infraction de Pereira.

Sanchez a décidé de prendre une décision consciente de prendre la disqualification, qu’il a qualifiée de “ décision intelligente et vétéran ”, et ce faisant, a obtenu un torrent d’abus sur les réseaux sociaux de la part des personnes plus trolles de la base de fans du MMA.

Pour ceux d’entre nous qui ont suivi Sanchez depuis le début, l’idée qu’il est un lâche, indépendamment du fait que sa carrière soit sur une trajectoire descendante évidente, est un affront flagrant. C’est un gars qui a mis son cœur et son âme dans chaque combat, que ce soit des victoires de calibre “Fight of the Year” contre Karo Parisyan et Clay Guida – ce dernier l’atterrissant au Temple de la renommée de l’UFC – ou vaillant perdant efforts, comme sa défaite au cinquième tour défiant BJ Penn pour le titre UFC poids léger en 2009.

Bien sûr, un pourcentage considérable de fans, ceux réalisés pendant The Conor et Ronda Era, ne connaissent pas cette version de Sanchez. Le commentaire de Gibson est venu juste au moment où cette époque se mettait en marche et au moment où le ralentissement de Sanchez devenait apparent.

Pour ceux qui ne le comprennent pas légitimement, au lieu de vouloir troller pour lui-même, exposons les choix que Sanchez avait devant lui dans les instants après avoir été agenouillé par Pereira. Les deux derniers chiffres de Sanchez divulgués précédemment étaient de 99 000 $ et 103 000 $. Nous allons arrondir son salaire de base à 100 000 $ par souci de simplicité.

Si Sanchez a continué à se battre, il y a une probabilité écrasante qu’il perd, rentre à la maison avec 100000 $ et une bonne chance que cela termine son dernier combat à l’UFC.

Si Sanchez prend le DQ, il triple son salaire garanti: 100000 $ de plus pour la victoire et 100000 $ de plus pour son prochain combat, que l’UFC est désormais contractuellement obligé de lui offrir de remporter une victoire. Avec un match favorable, peut-être qu’il gagne même la prochaine fois et continue.

Restez assez longtemps dans ce jeu et vous commencez à réaliser l’efficacité à froid avec laquelle le tapis roulant qui maintient le sport se faufiler passe à travers les combattants et les recrache. L’UFC de l’ère Fertitta a au moins essayé de faire le bien de ceux qui ont aidé à bâtir l’entreprise, comme Chuck Liddell et Matt Hughes, qui ne semblaient pas avoir beaucoup d’autres cheminements de carrière après les combats. On leur a confié des emplois cérémoniels pour les garder occupés aussi longtemps que les Fertittas dirigeaient les choses.

Quelqu’un comme Sanchez aurait pu obtenir une offre similaire sous le régime précédent, mais l’UFC de l’ère Endeavour n’a pas de place pour de telles subtilités conviviales pour les combattants et les fans.

Ainsi, si vous êtes quelqu’un comme Sanchez, qui ne semble pas avoir grand-chose à montrer pour une carrière de sang, de sueur et de larmes à 38 ans, prendre 300 000 $ au lieu de 100 000 $ d’une entreprise qui montre rarement de la sympathie pour les personnes dans sa position est un appel facile.

Est-ce que ces gens qui ont critiqué la décision de Sanchez seront là pour lui sur la route quand il ne pourra plus se lever et se coiffer? Bien sûr que non. Si vous tenez quelqu’un qui a donné autant à ce sport que Sanchez pour ne pas avoir pris un cadeau à six chiffres après avoir été flagrément encrassé, vous pourriez avoir des problèmes à régler vous-même.

Juste au moment où la fureur semblait prête à s’éteindre, cependant, monta Fabia. Encore une fois, lorsque vous suivez cela assez longtemps, vous voyez toutes sortes d’excentriques assortis aller et venir. Personne n’avait jamais entendu parler de Fabia avant que Sanchez ne le rejoigne. Les résultats n’ont pas été les meilleurs. Si vous êtes Fabia, vous feriez mieux d’essayer de changer le récit, et vite, de peur que votre moment ténu au soleil ne prenne fin, d’où ses tentatives de blâmer les médias.

“Je suis conscient de ce que vous faites et vous serez exposé à vos préjugés”, a déclaré Fabia, en partie, dans une diatribe Instagram. “Campagne de diffamation très chic.”

Sanchez est du côté de la tentative de son entraîneur de dévier le blâme, mais rien ne va changer la réalité de cette situation. Personne ne devrait reprocher à Sanchez d’avoir fait le bon appel pour le compte bancaire de sa famille et son avenir à court terme.

Mais l’ensemble du diaporama sortant de l’UFC Rio Rancho, dans l’ensemble, rappelle que la partie coup de pied et cri de la baisse de Sanchez est bien amorcée, et il est peu probable qu’elle s’améliore à partir d’ici.

.