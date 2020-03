La carte de l’UFC Londres tombe en ruine après l’annonce de la relocalisation

La crise des coronavirus a entraîné l’annulation ou le report des événements sportifs les plus notables. Mais malgré de gros défis logistiques, l’UFC insiste pour continuer son programme.

L’événement UFC sur ESPN + 28 à Brasilia, au Brésil, a été forcé à huis clos samedi dernier, la promotion se tourne maintenant vers l’UFC sur ESPN + 29. Cet événement n’a actuellement pas de lieu, de lieu ni de nombre de combats prévu.

La carte était à l’origine placée pour The O2 à Londres devant un public en direct. Mais les restrictions de voyage américaines qui viennent d’être étendues au Royaume-Uni ont fait échouer ces plans. Le président de l’UFC, Dan White, a annoncé samedi soir que la sauvegarde de l’événement était de la plus haute priorité, mais les problèmes continuent de monter.

Ariel Helwani d’ESPN a partagé une note interne que l’UFC a envoyée aux managers à la suite de la situation, ouvrant essentiellement la porte à tous les combattants – sur la liste de l’UFC ou non – pour offrir leurs services pour un événement de fortune.

Alors que de plus en plus d’informations continuent de paraître, l’espoir de l’UFC d’accueillir un événement samedi semble de plus en plus sombre. Le statut de certains combattants reste inconnu, tandis que d’autres se sont déjà officiellement retirés.

Vous trouverez ci-dessous le dernier de chaque combat qui, cette semaine, était à l’écoute de l’UFC sur ESPN + 29.

* * * *

Leon Edwards contre Tyron Woodley

Statut: Inconnue

Détails: Aucun mot solide sur l’événement principal prévu, mais la carte semblant être transférée aux États-Unis, cela place Edwards dans une position précaire. Les restrictions de voyage signifient qu’Edwards a une décision à prendre en termes de quitter son pays natal, où il était censé avoir l’avantage de se battre.

Nicolas Dalby contre Danny Roberts

Statut: Annulé

Détails: Roberts a confirmé sur Instagram un rapport du journaliste du MMA Chisanga Malata que son combat avec Dalby ne se produira pas.

Kevin Holland contre Jack Marshman

Statut: Annulé

Détails: Marshman ne participera pas à la compétition, mais l’UFC cherche activement un nouvel adversaire pour affronter la Hollande, comme MMA Junkie l’a précédemment signalé.

Darren Stewart contre Marvin Vettori

Statut: Inconnue

Détails: Il n’y a aucune information sur l’état de Stewart contre Vettori.

Geraldo de Freitas contre Jack Shore

Statut: Annulé

Détails: Selon un rapport de la BBC, la confrontation entre de Freitas et Shore a été rayée.

Marc Diakiese contre Jai Herbert

Statut: Annulé

Détails: Selon une publication Instagram de Diakiese, sa rencontre avec Herbert est désactivée.

Paul Craig contre Ryan Spann

Statut: Inconnue

Détails: Il n’y a aucune information sur l’état de Craig contre Spann.

Gabriel Benitez contre Lerone Murphy

Statut: Annulé

Détails: Selon un article Instagram de Murphy, son affrontement avec Benitez est éteint.

Ashlee Evans-Smith contre Molly McCann

Statut: Annulé

Détails: Selon un article Instagram d’Evans-Smith, qui avait déjà voyagé à l’étranger depuis les États-Unis, son affrontement avec McCann est fermé.

Makwan Amirkhani contre Mike Grundy

Statut: Annulé

Détails: L’entraîneur-chef de SBG Ireland, John Kavanagh, a consulté Twitter et a indiqué qu’Amirkhani ne se battrait pas.

John Phillips contre Dusko Todorovic

Statut: Annulé

Détails: L’entraîneur-chef de SBG Ireland, John Kavanagh, a consulté Twitter et a indiqué que Phillips ne se battrait pas.

Tom Aspinall contre Jake Collier

Statut: Inconnue

Détails: Il n’y a aucune information sur l’état d’Aspinall contre Collier.

Bartosz Fabinski contre Shavkat Rakhmonov

Statut: Annulé

Détails: Selon un rapport d’IntheCage.pl, Fabinski a été retiré de la carte et espère être reporté sur une autre carte dans un proche avenir.

