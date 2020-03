La carte UFC Columbus pourrait être affectée par un coronavirus

Image via @ufc sur Instagram

Mercredi, le gouverneur de l’Ohio, Mike DeWine, a établi de nouvelles règles «en ce qui concerne les rassemblements de masse en Ohio». Ces règles se posent immédiatement comme un problème pour le prochain événement UFC Columbus.

Bientôt, nous publierons des règles concernant les rassemblements de masse à #Ohio. Chaque expert nous a dit qu’il y a un risque dans tout type de rassemblement de masse – plus vous êtes proche des autres, plus le risque est grand. Vous devez vous demander si un grand rassemblement est nécessaire.

– Gouverneur Mike DeWine (@GovMikeDeWine) 11 mars 2020

Au minimum, ce que nous avons dit hier au sujet des rassemblements de masse deviendra un ordre. # COVID19

– Gouverneur Mike DeWine (@GovMikeDeWine) 11 mars 2020

“Bientôt, nous publierons des règles concernant les rassemblements de masse dans l’Ohio”, a annoncé DeWine sur Twitter. «Chaque expert nous a dit qu’il y avait un risque dans tout type de rassemblement de masse – plus vous êtes proche des autres, plus le risque est grand. Vous devez vous demander si un grand rassemblement est nécessaire.

«Au minimum, ce que nous avons dit hier à propos des rassemblements de masse deviendra un ordre.»

S’adressant à MMA Junkie mardi, le directeur exécutif de l’Ohio Athletic Commission, Bernie Profato, a publié la déclaration suivante sur le potentiel de décision du gouverneur mettant en danger la carte UFC Columbus:

«Tout problème passera par le bureau du gouverneur et sera appliqué par la commission sportive. Nous ne nous sommes pas (encore) assis avec l’UFC pour discuter d’autres alternatives. »

On ne sait pas si cette déclaration sonne toujours vrai après la dernière annonce de DeWine.

Jusqu’à présent, une longue liste d’émissions MMA de haut niveau a été reportée et annulée au milieu des préoccupations croissantes entourant le coronavirus, y compris les événements de ONE Championship, ARES Fighting Championship et, plus récemment, KSW.

À l’heure actuelle, aucun événement UFC n’a été annulé, mais la carte UFC Columbus pourrait facilement être la première.

S’exprimant avant la carte UFC 248 du week-end dernier, le président de l’UFC, Dana White, a discuté des préparatifs de l’UFC pour les problèmes liés aux coronavirus.

“Tout le monde se bat avec le coronavirus”, a déclaré White. “Cette chose a commencé comme un problème chinois et s’est transformée en un problème mondial. Ça va être intéressant de voir comment ça se passe pendant le reste de cette année. Ce n’est pas vraiment un problème chinois, c’est un problème mondial.

«Nous devrions tous [have plans]», A ajouté White. “Ceci est un sérieux problème. Nous travaillons déjà. Nous examinons comment cela affectera notre entreprise cette année, et comment nous nous battrons contre cette chose à l’avenir. Nous y travaillons déjà. Nous y travaillons [since] il y a un mois et demi. »

Si cela se produit réellement, l’UFC Columbus sera mis en vedette par une confrontation entre les poids lourds Francis Ngannou et Jairzinho Rozenstruik. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur l’événement à mesure que les détails émergent.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/11/2020.