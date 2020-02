La championne de la WWE Becky Lynch “ contrariée ” par les commentaires de catch de Jon Jones

Image via @beckylynchwwe sur Instagram (photographe non répertorié)

La championne de la WWE Becky Lynch est un peu frustrée par un commentaire récemment fait par Jon Jones, le champion des poids lourds légers de l’UFC.

Peu de temps après sa victoire à l’UFC 247 sur Dominick Reyes, Jones a planté la graine pour un futur déménagement sur le ring de lutte professionnelle.

“Je pense que c’est inévitable”, a déclaré Jones à SI.com. «J’ai toujours respecté la WWE et j’ai l’impression que les sports peuvent être si similaires.

“J’ai la taille et l’athlétisme et les éléments suivants pour bien passer la transition”, a-t-il ajouté. “Pour avoir l’occasion de se présenter, même en tant qu’invité spécial, ce serait un rêve devenu réalité.”

Il n’a pas fallu longtemps pour que ces commentaires parviennent à Lynch. Ce n’est pas que la superstar de la WWE soit contre le passage de Jones au catch professionnel, elle a simplement contesté la façon dont il a abordé l’idée.

Elle prévient Jones que ce n’est pas aussi facile que de monter sur le ring.

VIDÉO: The Man @BeckyLynchWWE coupe une promotion enflammée sur les combattants MMA qui pourraient penser qu’entrer dans la lutte professionnelle est une «promenade». Pic.twitter.com/56BEAREGeE

– Marc Raimondi (@marc_raimondi) 11 février 2020

“Inévitable? C’est un très gros mot », a déclaré Lynch à Marc Raimondi d’ESPN dans une récente interview (via BloodyElbow). «Écoutez, je pense que les gens pensent que c’est un gâteau… Il n’y a rien de tel que ce que nous faisons. Et ce n’est pas aussi simple que de simplement entrer ici. Vous devez vous faire un nom. Et vous devez être obsédé par cela. Vous devez aimer ça.

“Ce n’est pas une chose où vous avez un combat tous les six mois”, a conclu Lynch. «C’est une chose où vous vous battez trois, quatre, parfois sept jours par semaine, 52 semaines par an. Et pour que les gens pensent parfois que c’est une chose facile dans laquelle ils peuvent simplement se promener. Ça m’énerve un peu. Ça me contrarie. Cela fait.”

Comment pensez-vous que Jon Jones ferait dans le ring de la WWE? Êtes-vous avec Becky Lynch sur celui-ci? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/12/2020.