La championne de l’UFC, Amanda Nunes, annonce qu’elle aura une fille en septembre

La championne des deux divisions Amanda Nunes a annoncé qu’elle attend une petite fille avec sa compatriote combattante du MMA Nina Ansaroff.

Cette nouvelle passionnante constitue un excellent début pour 2020 pour le couple, qui parle d’avoir des enfants ensemble depuis 2017. Ils ont décidé mutuellement qu’Ansaroff porterait leur enfant. Cela fait suite à leurs fiançailles en 2018 où «La Lionne» s’est laissée tomber sur un genou pour proposer à son partenaire.

Nunes et Ansaroff ont profité des médias sociaux pour annoncer cette nouvelle passionnante.

Je veux dire à chaque personne sur cette planète que…. Raegan Ann Nunes sera là à la mi-septembre! J’ai hâte de la voir. ❤️ Gente deixa eu dividir minha felicidade com vocês 😍 contando os dias para setembro. Raegan Ann Nunes @NinaAnsaroff pic.twitter.com/MyK6XZ0N2v

– Amanda Nunes (@Amanda_Leoa) 5 mars 2020

«Je veux dire à chaque personne sur cette planète que…. Raegan Ann Nunes sera là à la mi-septembre! J’ai hâte de la voir », a écrit Nunes sur Twitter.

On peut s’attendre à ce que Nunes continue de défendre ses titres de champion poids plume et poids coq tandis qu’Ansaroff prend un peu de temps. Il a été récemment annoncé que Nunes devrait défendre son titre de 145 livres à l’UFC 250 en mai à Sao Paulo au Brésil contre Felicia Spencer.

Cependant, de nombreuses mamans sont déjà passées de la grossesse à la vie MMA. Michelle Waterson a donné naissance à son premier enfant en 2011 et a clairement indiqué qu’elle voulait créer un nouveau précédent en tant que «Mom Champ» de l’UFC. Cela ne s’est pas encore concrétisé, son dernier combat a été une perte de décision unanime face à Joanna Jedrzejczyk et elle est actuellement classée n ° 8 dans la division des pailles. Récemment, la lutteuse olympique Sara McCann est également revenue à l’action après une mise à pied de 18 mois et un nouveau-né. Elle a réalisé une excellente performance et a gagné par décision unanime contre Lina Lansberg. D’autres mamans comme Rachael Ostovich et Cat Zingano se font également botter le cul en MMA depuis des années.

On ne sait pas quand Nina Ansaroff se battra à nouveau, mais l’équipe de BJPENN.com lui adresse ses félicitations et à Amanda Nunes!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/6/2020.