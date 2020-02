La championne des poids atomiques de l’Invicta FC, Jinh Yu Frey, veut que l’UFC amène la division féminine de 105 livres

La championne des poids atomiques de l’Invicta FC Jinh Yu Frey et la meilleure candidate Ashley Cummins espèrent que l’UFC introduira la division féminine de 105 livres dans la meilleure promotion MMA au monde.

Frey et Cummins se rencontrent ce vendredi soir à l’Invicta FC 39 pour la ceinture de poids atomique de la promotion. S’adressant à MMAjunkie.com avant le combat, la championne Frey a déclaré avoir entendu des rumeurs selon lesquelles l’UFC envisageait d’ajouter la division féminine de 105 livres, et elle serait favorable à ce que cela se produise.

Voici ce que Frey a dit à propos de l’UFC qui a introduit la division des poids atomiques féminins.

“J’ai entendu beaucoup de rumeurs qui disent que peut-être l’UFC commence à se pencher sur la division des poids atomiques. Je vais avoir 35 ans cette année et je m’accroche aussi longtemps que possible. Nous verrons. Je ne fonde pas mes espoirs au début, ils vont commencer une division. Je fais juste un combat à la fois », a déclaré Frey.

Son adversaire Cummins est d’accord avec Frey que l’UFC devrait amener la division féminine de 105 livres.

«Chaque jour, je dis une petite prière l’UFC va enfin commencer la division des poids atomiques. C’était l’objectif, être un combattant de l’UFC. Je veux être un champion du monde et je veux être un combattant de l’UFC. Espérons que 2020 sera l’année (l’UFC) commencera enfin la division des poids atomiques », a déclaré Cummins, en accord avec Frey.

Il serait logique que l’UFC introduise une autre catégorie de poids en 2020. La promotion organise plus d’événements que jamais cette année et pourrait toujours utiliser un autre combat pour le titre pour aider à approfondir les cartes. Le fait que l’UFC ait également récemment introduit une liste séparée livre pour livre pour les femmes pourrait également être un autre signe que la promotion pourrait envisager une autre catégorie de poids pour les femmes. Si cela se produit, attendez-vous à ce que Frey et Cummins en fassent partie.

Êtes-vous d’accord avec Jinh Yu Frey et Ashley Cummins sur le fait que l’UFC devrait intégrer la division des femmes avec un poids atomique de 105 livres?