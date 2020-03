La championne du PFL, Kayla Harrison, vise le combat de Sarah Kaufman en 2020

LAS VEGAS – Kayla Harrison pourrait maintenant être millionnaire, mais ne pensez pas un instant que cela a changé son approche – ou son désir de gagner – avant la prochaine saison de PFL.

Harrison (7-0 MMA, 7-0 PFL), championne en titre du tournoi poids léger féminin 2019, a parlé à MMA Junkie lors de la journée des médias Dominance MMA de samedi dernier à Las Vegas et a déclaré que rien n’avait changé depuis sa performance gagnante d’un million de dollars, et a expliqué qu’elle chomping à peu près pour se remettre en compétition.

«Rien n’a changé – juste la quantité de zéros dans mon compte bancaire. Mais c’est littéralement ça », a déclaré Harrison. «J’ai dû prendre un peu de repos parce que je me suis blessé à la cheville, alors je tirais pour retourner au gymnase. Je m’entraîne donc deux fois par jour, tous les jours, et je m’améliore simplement dans ce que je fais – perfectionner mon métier. “

On s’attendait à ce que Harrison affronte Sarah Kaufman lors de la finale la veille du nouvel an, mais après que la Canadienne a perdu contre Larissa Pacheco en demi-finale, cela signifiait sans doute que le plus grand affrontement féminin du PFL était tombé au bord du chemin. Mais cela reste un affrontement que le double médaillé d’or olympique de judo aimerait affronter.

“J’ai dit que j’aimerais combattre Sarah en premier, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne suis pas tout à fait sûr “, a déclaré Harrison. “Je ne sais pas quand je me bats – j’ai une idée approximative, évidemment, à cause de la saison. Ils ne nous ont pas donné de détails.

“Donc je suis vraiment en train de reprendre l’entraînement, (et) de me remettre en forme. Je ne suis pas du genre à faire du bien sans but. J’aime avoir un rendez-vous, j’aime avoir un adversaire, j’aime avoir un délai. En ce moment, je m’entraîne sans but, et je déteste ça. Je veux dire, je vais mieux. Mais j’espère que le PFL me donnera bientôt une réponse parce que je m’énerve. “

La saison 2020 devrait suivre un format similaire à la version 2019, que Harrison a remporté avec quatre victoires consécutives – deux soumissions de premier tour prises en sandwich par une paire de victoires décisives contre Pacheco.

S’il y a des ajustements au format, Harrison a déclaré que cela n’affecterait pas son approche.

“Je viens de me présenter et de me battre, tu sais?” dit-elle. «La seule chose qui va être la même, c’est que je vais rester champion. Ça va rester le même. “

La seule nouvelle chose que Harrison s’attend à voir, cependant, est une nouvelle ceinture de championnat.

«Je ferais mieux (en obtenir un nouveau)», a-t-elle déclaré. “Ils ne vous remettront pas la même médaille d’or olympique si vous la gagnez à nouveau, alors ils feraient mieux de me donner une autre ceinture.”

Harrison a également plaisanté en disant que son rôle de capitaine d’équipe de l’American Top Team est presque aussi difficile que de se préparer pour les combats eux-mêmes.

«C’est une bataille sans fin», a-t-elle déclaré. «C’est épuisant d’être capitaine d’équipe. Non seulement je suis le capitaine de l’équipe, mais je suis le champion de football fantastique de la Top Team américaine. Je suis champion du PFL. Honnêtement, j’ai beaucoup de pain sur la planche en ce moment avec ce gymnase et j’essaie juste de m’assurer que tout le monde reste ensemble. »

Mais en plaisantant, Harrison a déclaré que, pour tous les discours trash et les fans de théâtre qui voient sur les réseaux sociaux, la réalité de la vie à l’intérieur du gymnase est très différente.

“Honnêtement, tout le monde est un professionnel”, a-t-elle déclaré. «Vous voyez ces personnalités, et vous voyez beaucoup de gens parler, et vous voyez beaucoup de drames et des trucs comme ça. Mais je vais vous dire une chose: ce n’est pas du tout comme ça à l’intérieur du gymnase. Ce que vous voyez n’est donc pas la réalité quand il s’agit de la salle de gym.

“Tout le monde respecte trop la Top Team américaine et ce que nous défendons et ce que nous essayons d’accomplir en tant qu’équipe et salle de sport, et personne ne franchirait jamais cette ligne et n’irait trop loin.”

.