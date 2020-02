La championne Valentina Shevchenko veut être comme James Bond

HOUSTON – Valentina Shevchenko est une femme de la renaissance. Il semble que la championne en titre des poids mouches UFC ne puisse pas faire grand-chose et elle apprécie cet état d’esprit dans la vie de tous les jours.

À la suite de ses seuls réseaux sociaux, il est évident que Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC), qui rencontre Katlyn Chookagian dans la co-vedette de l’UFC 247 de samedi, a une grande variété d’intérêts en dehors des combats et de la formation.

Se confiner dans une seule boîte n’a jamais été le style de Shevchenko. Elle a dit qu’elle voulait tout faire et s’est comparée au personnage de film d’action fictif James Bond.

“Je veux juste en apprendre de plus en plus à chaque fois”, a déclaré Shevchenko aux journalistes, dont MMA Junkie, lors du panel d’athlètes de l’UFC 247 mercredi. «Je pense que nous devons affronter notre temps dans la vie et l’une de mes images préférées d’une personne et de la façon dont elle devrait être, est James Bond. Pourquoi les gens l’aiment-ils? Parce qu’il peut tout faire. Il peut piloter un avion, il peut conduire une voiture, une moto. Il peut tout faire. C’est ce qui me motive à faire et à continuer de faire ce que je fais. “

Bien que Shevchenko ait l’intention de continuer à élargir ses horizons chaque jour, la compétition en MMA et la défense de son titre sont toujours la priorité absolue dans la vie.

Shevchenko tentera de défendre la ceinture de 125 livres pour la troisième fois lorsqu’elle rencontrera Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC) dans le match de co-événement principal à l’UFC 247, qui a lieu au Toyota Center avec une carte principale sur le pay-per-view suivant les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

Bien qu’elle soit une favorite des paris abrupts avant le combat, Shevchenko a déclaré qu’elle n’était pas déçue de ce qu’il y avait dans son assiette. Elle sait que Chookagian est une adversaire digne, et c’est pourquoi elle s’est entraînée avec acharnement pour s’assurer que son succès continue.

“Vous devez faire très attention à tout”, a déclaré Shevchenko. “Peu importe qui vous affrontez. C’est ma mentalité pour rendre le combat facile, vous devez vous entraîner plus fort que quiconque. Je connais Katlyn, elle espère que sa portée et sa taille l’aideront dans la lutte, mais elle se trompe. Elle se trompe beaucoup. Je sais exactement à quoi m’attendre. »

