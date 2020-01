La chute de Mike Tyson ne sera pas le cours de ma carrière

Conor McGregor savait qu’il était temps de changer les choses avant qu’il ne soit trop tard.

McGregor, l’ancien champion de l’UFC en deux divisions, a suspendu sa carrière de combattant en 2019 alors qu’il traitait un éventail de problèmes juridiques, établissant des comparaisons avec le légendaire champion de boxe poids lourd Mike Tyson.

En 1992, Tyson a été reconnu coupable d’avoir violé Desiree Washington, un concours de beauté de 18 ans, et a purgé trois ans de prison, ce qui a fait dérailler sa carrière de boxeur.

Avance rapide jusqu’en 2019. Fin mars, le New York Times a rapporté que McGregor avait fait l’objet d’une enquête sur une agression sexuelle en Irlande. Près de sept mois plus tard en octobre, le journal a rapporté que McGregor faisait l’objet d’une enquête pour une deuxième agression sexuelle présumée dans son pays d’origine. Il a nié les allégations portées contre lui.

L’année de McGregor comprenait également un plaidoyer de culpabilité pour voies de fait après avoir été surpris en train de frapper un homme dans un pub irlandais. Un mois avant cet incident, McGregor a été pris en photo en train d’écraser le téléphone portable d’un homme après avoir tenté de prendre une photo de McGregor devant un hôtel de Miami; McGregor s’est ensuite installé hors cour et les accusations ont été abandonnées.

Alors que McGregor admet qu’il aurait pu emprunter une voie similaire à celle de Tyson, il est convaincu qu’il a tout mis derrière lui avant son retour d’octogone samedi contre Donald Cerrone à l’UFC 246.

“Maintenant, voici la chose: oui, certainement Mike Tyson a eu ses hauts et ses bas, et sa gestion de l’argent l’a en quelque sorte amené à être dans une position dans laquelle il n’aurait pas dû être vraiment. Mais si vous regardez Mike maintenant, il a son argent, il a son truc sur les mauvaises herbes, il est bien pour lui-même. Mais, oui, je ne veux pas emprunter cette voie », a déclaré McGregor à Severe MMA. «Je ne voulais pas emprunter cette voie, et peut-être que je me dirigeais un peu sur cette voie, alors je m’écoutais simplement, j’écoutais les gens proches que je respectais et je me contentais de faire amende honorable.

«Je sais ce que je dois faire. Je savais ce que je devais faire et ce que je n’aurais pas dû faire. Je viens de m’écouter et de suivre mes ordres, et cela fait de moi un meilleur individu, juste un meilleur homme. Je suis juste dans un bien meilleur endroit. “

Alors que la renommée et la fortune de McGregor ont grandi – grâce à son «Money Fight» de 2017 avec Floyd Mayweather et au succès de son whisky Proper Twelve – il y a une idée qu’il est entouré d’hommes «oui» qui n’ont pas réussi à l’empêcher d’une carrière potentielle chute.

Mais McGregor, qui a retrouvé son équipe, y compris ses anciens entraîneurs de boxe de Crumlin, rejette fortement cette notion.

“Oh, c’est de l’argent”, a déclaré McGregor. «J’entends la façon dont les gens essaient de déformer le récit. Comme je l’ai dit, ces récits que les gens essaient de diffuser m’irritent, et c’est le genre de chose qui me fait réagir et je me fâche. Le manque de respect… ça n’a pas de sens. Ces gens ne savent pas de quoi ils parlent. Par exemple, comment osent-ils dire que les gens de mon camp sont des hommes «oui»?

«Les gens de mon camp sont en fait des maîtres, des tacticiens, des maîtres tacticiens, dans tous les domaines. Des chefs parmi les hommes sont dans mon camp. C’est de l’argent, donc j’ai juste cessé de faire attention à tout ça, et c’est comme – croyez-moi quand je vous dis que je n’ai pas d’hommes «oui». Nous sommes tous ensemble dans ce voyage. “

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas et sera diffusé sur ESPN + pay-per-view après les préliminaires sur ESPN et ESPN + / UFC Fight Pass.

