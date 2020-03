La commission brésilienne ne teste pas les combattants de l’UFC Brasilia pour le coronavirus

BRASILIA, Brésil – Les combattants de l’UFC Brasilia ne sont pas testés pour le coronavirus avant l’événement de samedi soir au Brésil, a confirmé le chef de l’exploitation de CABMMA Cristiano Sampaio au MMA Fighting.

Les membres de plusieurs équipes ont déclaré à MMA Fighting jeudi qu’aucun test n’avait été effectué au cours de la semaine pour vérifier la présence de coronavirus, et Sampaio a expliqué le processus de réflexion derrière la décision.

“Ce que nous avons fait, c’est suivre de près les équipes et les athlètes, aux côtés de l’UFC, pour détecter d’éventuels symptômes, et jusqu’à présent, personne n’en a présenté”, a déclaré Sampaio dans une déclaration écrite à MMA Fighting. «Il n’y avait aucun soupçon même lors des pesées, où les combattants seraient plus affaiblis avec la réduction de poids. La période d’incubation passe de cinq à 14 jours, ce qui pourrait encore donner lieu à un test négatif. »

L’UFC Brasilia n’aura pas de fans et de médias au Nilson Nelson Gymnasium après qu’un décret du gouverneur du district fédéral a suspendu chaque événement qui a rassemblé plus de 100 personnes en raison de l’épidémie de coronavirus. CABMMA devra travailler avec un personnel court à l’intérieur de l’arène par rapport aux événements réguliers de l’UFC dans le pays.

“Nous prenons toutes les mesures possibles dans le scénario actuel”, a écrit Sampaio.

L’UFC Brasilia sera titré par Kevin Lee contre Charles Oliveira malgré le fait que “Motown Phenom” ait perdu du poids de 2,5 livres vendredi matin. L’événement Fight Night comprend 24 athlètes de 11 pays différents.