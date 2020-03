La Commission de New York nix officiellement l’UFC 249 au Barclays Center de Brooklyn

La confrontation très attendue entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson a officiellement besoin d’une nouvelle maison.

Mercredi, la Commission sportive de l’État de New York a fermé toute chance que l’UFC 249 puisse se produire au Barclays Center de Brooklyn alors que le pays tout entier continue de faire face à la pandémie de coronavirus.

“Par prudence et conformément aux récentes directives émises par le Center for Disease Control et l’État de New York, la Commission sportive de l’État de New York a informé l’UFC que l’UFC 249 ne pouvait pas se tenir à New York”, a confirmé la commission dans un communiqué. communiqué envoyé à MMA Fighting suite à un premier rapport du New York Times.

Le déménagement de la Commission de New York n’était pas inattendu, mais cela ferme la porte à toute chance que l’UFC puisse encore organiser l’événement à venir à Brooklyn comme prévu.

Il y a quelques jours à peine après que la promotion ait été obligée d’annuler leurs trois prochains spectacles en raison de l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis, le président de l’UFC, Dana White, a promis que la lutte entre Nurmagomedov et Ferguson se poursuivrait comme prévu – même si cela signifiait sécuriser un emplacement en dehors des États-Unis.

“Ce combat va se produire”, a déclaré White après avoir annoncé que les cartes UFC les 21 mars, 28 mars et 11 avril seraient annulées.

«Pas de foule. Tout ce qu’il faut. Probablement même pas aux États-Unis, mais ce combat va se produire. »

Pour sa part, Nurmagomedov a déclaré lors d’un chat en direct sur Instagram mardi qu’il attendait juste un mot de l’UFC sur un nouvel emplacement alors qu’il continue de se préparer à défendre son titre le 18 avril.

“Nous verrons”, a déclaré Nurmagomedov. “Dans les prochains jours, Dana va nous envoyer un emplacement.”

L’UFC 249 aurait toujours lieu à Brooklyn avec la ville et l’état de New York fermant les rassemblements de masse ainsi que les gymnases et autres zones à fort trafic afin de ralentir la propagation de la maladie mortelle.

À l’heure actuelle, l’UFC est toujours à la recherche d’un lieu où l’événement pourrait avoir lieu dans quatre semaines avant l’heure du spectacle.