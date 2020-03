La Commission de Virginie examinera l’appel attendu d’Ion Cutelaba après la perte de l’UFC Norfolk contre Magomed Ankalaev

Le manager d’Ion Cutelaba est en train de déposer un recours auprès du Département de la réglementation professionnelle et professionnelle de Virginie afin de renverser une perte de TKO à Magomed Ankalaev à l’UFC Norfolk.

Le représentant des poids lourds légers de l’UFC, Tiago Okamura, a déclaré au MMA Fighting qu’il devait obtenir une licence de manager du DPOR, qui supervise la commission sportive de l’État, avant de pouvoir interjeter appel.

Le différend porte sur l’arrêt de l’arbitre Kevin MacDonald dans le combat ESPN + à Chartway Arena samedi dernier. Cutelaba, 26 ans, prétend qu’il simulait Ankalaev lorsqu’il a visiblement vacillé après un échange de coups de poing. Il a dit que ses actions faisaient partie de son plan de match et qu’il a été privé d’un combat équitable par MacDonald. Ankalaev a déclaré qu’il avait blessé Cutelaba d’un coup de pied et était opposé à une opinion sur l’arrêt.

La foule à Chartway Arena a sifflé bruyamment l’arrêt, qui est venu juste 38 secondes dans le premier tour.

Cutelaba a fait part de son intention de faire appel du résultat après l’événement. La porte-parole du DPOR, Mary Broz-Vaughan, a déclaré que le conseil consultatif de boxe, d’arts martiaux et de lutte professionnelle, qui réglementait l’UFC Norfolk, a déclaré que dans le cas d’un résultat de combat contesté, la commission examine généralement les allégations contenues dans une plainte et examine les images d’un événement avant d’émettre une conclusion préliminaire qui décide s’il y a ou non un motif de renverser une décision. La partie lésée a alors la possibilité de contester les conclusions préliminaires du dossier avant que la commission ne rende une ordonnance définitive.

Si elle n’est pas satisfaite du résultat, la partie peut faire appel auprès du tribunal d’État.

Broz-Vaughan a déclaré de manière générale que la commission sportive ne peut pas modifier une décision “en l’absence d’une erreur de compilation sur les tableaux de bord, d’une collusion illicite ou illégale, ou d’un certain type de violation de la réglementation qui a nui au résultat”. Elle a ajouté qu’elle n’était au courant d’aucun résultat de combat qui aurait été annulé au cours de ses près de 20 ans avec le DPOR en raison du fardeau de preuve élevé pour les plaignants.

“Nous verrons quelle est l’allégation, revenons en arrière et regardons la bande et voyons s’il y a quelque chose qui justifierait quelque chose de cette ampleur”, a-t-elle déclaré. «D’une manière générale, annuler une décision est une barre très élevée.»