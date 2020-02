La commission du Texas annule la victoire de Tito Ortiz sur Alberto Del Rio pour Combate Americas

L’ancien champion de l’UFC, Tito Ortiz, a présenté l’ancien détenteur du titre de la WWE, Alberto Del Rio, au principal événement de leur confrontation à la carte (PPV) en décembre dernier à Hidalgo, une lutte contre le poids qui a marqué les débuts de Combate Americas de «The Huntington Beach Bad Boy. “

Le Texas Department of Licensing and Regulation (TDLR) a depuis annulé cette victoire, laissant les deux combattants avec un «No Contest». Cela dit, Tela Mange, responsable de l’information du TDLR, a déclaré à MMA Junkie que le résultat était “en attente d’une enquête plus approfondie”.

Un porte-parole de Combate Americas a déclaré à MMAmania.com que la promotion en était toujours à la phase d’enquête de l’enquête.

Je ne veux pas spéculer avant d’avoir tous les faits, mais ce n’est pas un bon coup d’oeil pour Ortiz (21-12-1), qui a eu 45 ans le mois dernier. On ne sait pas encore si le Temple de la renommée de l’UFC sera forcé de rendre la ceinture de la WWE à Del Rio, car l’une des stipulations du match appelait le perdant à remettre sa possession la plus précieuse (plus à ce sujet ici).

Restez à l’écoute.