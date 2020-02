La commission du Texas répond à Joe Rogan et juge le tollé à l’UFC 247

La commission athlétique du Texas a publié une déclaration à la suite de la réapparition de réactions importantes lors de l’événement UFC 247 du week-end dernier à Houston.

La commission et les juges des combats ont été mis à feu par le commentateur de longue date de l’UFC, Joe Rogan, à la fin de l’événement de samedi soir. En outre, de nombreux fans et analystes ont exprimé leur mécontentement à l’égard des scores des juges sur les réseaux sociaux.

Rogan est même allé jusqu’à qualifier l’un des juges de l’UFC 247 de «fou», après avoir marqué la tête d’affiche de l’événement 49-46 en faveur de «Bones».

Dominick Reyes a défié le champion incontesté, Jon Jones, pour le titre de 205 livres lors de l’événement principal du week-end dernier. L’arsenal saisissant et la pression constante de «The Devastator» faisaient croire à plusieurs qu’il avait gagné. Cependant, les juges ont conclu un coup franc en faveur de Jones. Les tableaux de bord finaux ont statué 48-47, 48-47 et 49-46 pour «Bones» Jones.

Andre Ewell contre Jonathan Martinez et Andrea Lee contre Lauren Murphy ont également provoqué une vague de controverse sur les décisions finales. Même le président de l’UFC, Dana White, a critiqué les juges marquant pour l’événement UFC 247.

Cette semaine, le Texas Department of Licensure and Regulation, responsable de la réglementation de l’événement, a répondu à Joe Rogan et au tumulte des juges (via MMA Junkie):

“Comme dans tous les événements sportifs, les athlètes, les équipes, les juges, les fans et les représentants des médias peuvent – et ont souvent – des opinions divergentes sur ce qui s’est passé lors d’un match de sport de combat”, a déclaré la porte-parole de la commission, Tela Mange.

«TDLR applaudit la passion que tout le monde manifeste à propos de ce sport. Des commentaires ont été faits sur la sélection des juges et des arbitres. Lors de la sélection des officiels du ring, le TDLR prend en considération les recommandations de l’UFC. Comme pour tous les événements, TDLR travaille en étroite collaboration avec l’UFC et d’autres promoteurs pour assurer la qualité et l’expérience des arbitres et des juges afin de protéger la santé et la sécurité des combattants. »

L’expert du MMA, Joe Rogan, a dirigé les critiques des juges lors de l’UFC 247. Lors du combat Murphy vs Lee sur la carte préliminaire, Rogan a affirmé que l’un des juges regardait le sol au lieu de regarder le combat. L’homme de play-by-play Jon Anik et l’analyste du MMA Dominick Cruz ont partagé les mêmes critiques. Le département du Texas a répondu aux affirmations de Joe Rogan:

“Des allégations ont été avancées selon lesquelles un juge ne prêtait pas attention au combat et regardait le sol”, a déclaré Mange.

“L’une des avancées de l’UFC au cours des dernières années a été de fournir de petits moniteurs vidéo sous le niveau du sol de l’octogone pour que chaque juge puisse surveiller de plus près les matchs.”

Que pensez-vous de la déclaration officielle du TDLR en réponse à la réaction des fans et au commentateur de l'UFC Joe Rogan?