La commission du Texas soutient un juge controversé à l’UFC 247

La commission du Texas se tient près d’un juge au centre de la controverse après l’UFC 247.

Joe Solis, qui a donné au champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones un score de 49-46 sur Dominick Reyes dans la tête d’affiche de l’événement à la carte, continuera à servir d’officiel, selon le Texas Department of Licensing and Regulation.

Le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, a qualifié le tableau de bord de Solis de «fou» et a fustigé les responsables du MMA, appelant les combattants, les commentateurs et les journalistes à concevoir un nouveau et meilleur système de jugement. La commission a défendu ses performances lors de l’événement, attribuant la controverse à la passion des fans.

Lorsqu’on lui a demandé si la commission envisageait de revoir ses politiques en matière de jugement et d’arbitrage à la lumière de la controverse, la porte-parole de TDLR, Tela Mange, a déclaré à MMA Fighting que la commission “évaluait toujours les moyens d’améliorer nos performances et qu’il y avait toujours plus à apprendre”.

Actuellement, les juges au Texas doivent satisfaire à trois exigences principales: avoir au moins 21 ans; avoir au moins 20/40 vision corrigée dans chaque œil; ne pas avoir de condamnation pénale directement liée aux devoirs et responsabilités d’un juge; et démontrer sa capacité à exercer les fonctions de juge. Cette dernière exigence peut être satisfaite de diverses manières: juger cinq cartes complètes sous la supervision de la commission; avoir trois ans «d’expérience active» en tant que juge; être titulaire d’un permis de juge dans un État ayant des exigences en matière de permis semblables au Texas; ou avoir une licence au Texas qui est périmée.

Toutes ces exigences peuvent être levées par le directeur exécutif si un juge est en règle avec le World Boxing Council, la World Boxing Association, la International Boxing Federation ou la World Boxing Organisation.

Le TDLR organise également des formations pour les fonctionnaires, et Mange a déclaré que la commission évalue s’il faut ajouter une formation continue comme condition pour être juge.

Le président de l’UFC, Dana White, a approuvé l’évaluation de Rogan des scores de l’événement principal et a indiqué qu’il avait marqué le combat pour Reyes. Il a attribué la performance de la commission à l’inexpérience dans la supervision des grands événements MMA. Mais il s’est arrêté de retenir les événements futurs du Texas.

“Tout d’abord, les pouvoirs en place et la commission doivent se rendre compte qu’il y a eu des erreurs et que ces choses vont se produire”, a déclaré White. «Rien n’est parfait, aucune commission n’est parfaite, aucun État n’est parfait. C’est juste quelque chose sur lequel nous devons travailler. “

Un Reyes découragé a dit qu’il aimerait “avoir un mot” avec Solis et a déclaré la victoire sur Jones.

“Je pense que j’ai gagné ce combat”, a déclaré plus tard le challenger au MMA Fighting. «Je pense que les juges ont mal noté, mais pour dire vol, je ne sais pas. J’avais l’impression que quelque chose m’avait été retiré que je ne l’avais gagné.

«Je l’ai rejoué un million de fois dans ma tête. J’essaie même de le voir de leur point de vue, et c’est comme peu importe comment je le tranche, j’ai gagné ce combat. Ça craint. C’est vraiment nul, mais je vais de l’avant. J’ai un avenir super brillant devant moi. Je vais obtenir ce match revanche. “