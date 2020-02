La commission MMA du Texas répond aux critiques du juge UFC 247 et à la réclamation de Joe Rogan

La commission du Texas supervisant l’UFC 247 a répondu aux critiques de Joe Rogan et d’autres sur le jugement de l’événement. L’émission, qui a eu lieu samedi à Houston, a attiré des critiques en ligne et de Rogan sur le jugement d’Andre Ewell contre Jonathan Martinez, d’Andrea Lee contre Lauren Murphy et de Jon Jones contre Dominick Reyes. Rogan a spécifiquement déclaré que l’un des juges regardait le sol pendant le combat contre Murphy contre Lee au lieu de prêter attention au combat.

Le Texas Department of Licensure and Regulation a répondu à toutes les préoccupations avec une déclaration par le porte-parole de la commission Tela Mange qui a discuté de la sélection des juges et a expliqué que le juge qui regarde le flux regardait en fait un moniteur:

Comme dans tous les événements sportifs, les athlètes, les équipes, les juges, les fans et les représentants des médias peuvent – et ont souvent – des opinions divergentes sur ce qui s’est passé lors d’un match de sport combatif. TDLR applaudit la passion que tout le monde manifeste à propos de ce sport. Des commentaires ont été faits sur la sélection des juges et des arbitres. Lors de la sélection des officiels du ring, le TDLR prend en considération les recommandations de l’UFC. Comme pour tous les événements, TDLR travaille en étroite collaboration avec l’UFC et d’autres promoteurs pour assurer la qualité et l’expérience des arbitres et des juges afin de protéger la santé et la sécurité des combattants.

«On a prétendu qu’un juge ne prêtait pas attention au combat et regardait le sol. L’une des avancées de l’UFC au cours des dernières années a été de fournir de petits moniteurs vidéo sous le niveau du sol de l’octogone pour que chaque juge puisse surveiller de plus près les matchs. »