La Commission sportive du Nevada met en garde contre la possibilité de publier des événements MMA

LAS VEGAS, NV – 02 mars: une vue générale de l’octogone avant le combat de championnat des poids lourds légers UFC entre Jon Jones et Anthony Smith lors de l’événement UFC 235 au T-Mobile Arena le 2 mars 2019 à Las Vegas, Nevada. (Photo de Jeff Bottari / Zuffa LLC / Zuffa LLC)

Un nouvel obstacle a Dana White et son équipe. Le président de l’UFC travaille intensément pour reprendre le calendrier de l’organisation, mais il a un nouvel obstacle: La Commission sportive du Nevada.

L’entité déclare que la reprise des activités de UFC Cela doit être fait de manière responsable et conformément aux permis de la zone de santé, pas aux politiciens.

«Nous pouvons dire que la Commission sportive du Nevada écoutera les médecins, les scientifiques et tous les spécialistes avant de prendre une décision. L’une des choses que je dis toujours, c’est que tout ce que nous avons à faire, c’est la santé et la sécurité des combattants. Cela continue, maintenant, je dois être plus rigide au sujet de la santé et de la sécurité de mon équipe, de la production, des officiels, de nos arbitres, des juges et de toutes les personnes qui doivent être impliquées dans l’organisation de l’événement »a déclaré le directeur exécutif, Bob Bennett, dans une interview avec Yahoo Sports.

Plus tôt cette semaine, le président de la États Unis, Donald Trump, dans un communiqué, a déclaré que les sports du pays doivent reprendre leurs activités. Le président a inclus UFC comme une entité importante qui aidera reprendre l’économie du pays pendant la période de pandémie.

Quand tu parles Trump, Bennett, en conversation avec MMA Fighting, a insisté sur le fait que le MMA Ils reviendront avec l’aval de spécialistes qui agissent quotidiennement dans le traitement du coronavirus.

“Ce n’est pas une décision politique, de savoir quand nous reviendrons. Nous traiterons la situation avec calme et continuerons d’écouter les médecins. “il a expliqué Bob.

Lundi après-midi, ESPN a révélé que Dana cherche à organiser un événement sur 9 mai, sans lieu défini. Selon le rapport, trois combats pour la ceinture et fermés au public sont attendus.