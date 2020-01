La communauté MMA réagit à la mort tragique de Kobe Bryant

Aujourd’hui, TMZ a annoncé la mort de la légende de la NBA, Kobe Bryant, dans un accident d’hélicoptère.

L’ancien basketteur professionnel est décédé dimanche matin dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, Los Angeles.

Bryant voyageait avec au moins 3 autres personnes lorsque l’hélicoptère privé a commencé à descendre. Un incendie s’est déclaré à bord et des services d’urgence ont été appelés mais personne n’a survécu. 5 personnes sont actuellement confirmées mortes.

Le joueur de 41 ans est largement considéré comme l’un des plus grands joueurs de la NBA de tous les temps. Kobe a fait partie de la 18 équipe d’étoiles en 1996 et a remporté cinq championnats NBA au cours de ses 20 ans de carrière. Il a également accompli 2 MVP Finals NBA et a été le MVP de la ligue en 2008.

Le joueur de basket-ball a mené la ligue en marquant pendant deux saisons et a fait partie des 15 équipes All-NBA et des 13 équipes All-Defensive. Il s’est classé quatrième dans la NBA pour le score de tous les temps en séries éliminatoires et le score de tous les temps en saison régulière.

L’athlète vétéran était un grand voyageur et a utilisé l’hélicoptère pendant de nombreuses années, remontant à son époque chez les Lakers. Kobe utiliserait son hélicoptère pour se rendre de Newport Beach en Californie au Staples Center dans son hélicoptère Sikorsky S-76.

Des témoignages rapportent que le moteur de l’hélicoptère a craché avant de s’écraser. L’événement tragique fait actuellement l’objet d’une enquête.

Sa femme Vanessa Bryant et ses quatre filles, Gianna, Natalia, Bianca et Capri ne seraient apparemment pas à bord de l’hélicoptère.

Kobe était une superstar qui était également célébrée en dehors de l’industrie du basket-ball. En 2018, il a remporté un Oscar pour son court métrage «Dear Basketball». Il a également créé Kobe Inc. pour posséder et développer des marques dans l’industrie du sport, qui étaient évaluées à environ 200 millions de dollars en août 2018.

Ses autres projets incluent une entreprise de capital-risque, des travaux de philanthropie et son propre livre: The Mamba Mentality: How I Play.

La communauté MMA a réagi à cette nouvelle tragique, notamment la présidente de l’UFC, Dana White. Voir leurs réactions ci-dessous:

Un million d’excuses et de condoléances nous venons de perdre un super athlète #ripKobe

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 26 janvier 2020

Je suis plus que désolé pour la perte de Kobe Bryant et de tous les autres passagers de ce vol fatidique. Il a laissé un héritage auquel peu de gens peuvent tenir une bougie. N’oubliez pas que demain n’est pas garanti, VIVEZ VOTRE VIE DE BAISE !!!

– michael (@bisping) 26 janvier 2020

Bruh wtf!?!? !!? !! ?? !!!

– Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 26 janvier 2020

Wow 😳…. La vie est précieuse. Légende RIP https://t.co/IsDhikzNqo

– Randy Costa (@ RandyCosta135) 26 janvier 2020

Se sentir sans voix en ce moment. Cela fait mal. RIP #kobebryant et toute la famille et les autres personnes impliquées. 🙏🏼🙏🏼😢 @ Los Angeles, Californie https://t.co/7tyN4xAg30

– Alan Jouban (@AlanJouban) 26 janvier 2020

RIP à un vrai leader et motivateur #KobeBryant # 8 # 24 pic.twitter.com/QlP2F7cVkx

– Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 26 janvier 2020

Horrible!!!! RIP mon homme 😞🙏🏻 pic.twitter.com/anrin1KfWZ

– Dana White (@danawhite) 26 janvier 2020

Terriblement triste 😭

RIP à une légende qui comptait tant pour beaucoup. On se souviendra toujours de vous comme du champion que vous êtes.🙏 pic.twitter.com/xRVuSf157X

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 26 janvier 2020

RIP 😔 pic.twitter.com/2WltryiF2W

– Dana White (@danawhite) 26 janvier 2020

OMG KOBE !!! 💔

– JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 26 janvier 2020

RIP Kobe. Tragique. En état de choc absolu.

– Jeff Novitzky (@JeffNovitzkyUFC) 26 janvier 2020

😭😭😭😭😭 R.I.P. https://t.co/k6CY8stjED

– GILBERT BURNS DURINHO (@GilbertDurinho) 26 janvier 2020

😔

– Daniel Cormier (@dc_mma) 26 janvier 2020

En aucune façon. Si triste 🙏🏼 https://t.co/xZNIXCg4c1

– Frankie Edgar (@FrankieEdgar) 26 janvier 2020

Quel homme !! #ripkobe https://t.co/rTdArzNdjJ

– JIMI MANUWA (@POSTERBOYJM) 26 janvier 2020

Wow, je ne peux pas croire les nouvelles sur Kobe en ce moment💔💔💔

– Brad Tavares (@BradTavares) 26 janvier 2020

Merde RIP Kobe. Ce mème avec lui parlant à son duaghter au jeu a frappé l’homme dur 🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿

– Sodiq Yusuff (@Super_Sodiq) 26 janvier 2020

S’il vous plaît, que ce ne soit pas vrai !!! https://t.co/8slY0az1n3

– Megan Anderson (@MeganA_mma) 26 janvier 2020

💔 https://t.co/IiUtWL50Bs

– Cub Swanson (@CubSwanson) 26 janvier 2020

Je ne peux pas croire ce que je viens d’entendre. Mon coeur est brisé. Que Dieu bénisse sa famille. @Kobe Bryant

– glover teixeira (@gloverteixeira) 26 janvier 2020

Nos pensées et nos prières vont à la famille Bryant en ce moment. RIP Kobe.