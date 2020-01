La communauté MMA réagit à la mort tragique de Kobe Bryant

En tant qu’un des athlètes les plus reconnaissables de la planète Terre, la nouvelle tragique de la mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère a ébranlé le monde du sport.

Avec une combinaison de talents spectaculaires sur le terrain de la NBA, une éthique de travail inégalée hors du terrain et une détermination à gagner à tout prix, Bryant, 41 ans, a captivé le public du monde entier comme peu d’athlètes l’ont jamais fait.

Élève de l’emblématique Jeet Kune Do de Bruce Lee, le quintuple champion de la NBA n’était pas étranger au monde des arts martiaux. Bien qu’il n’ait jamais participé à des compétitions professionnelles, l’homme surnommé “The Black Mamba” plongeait souvent son orteil dans le monde MMA avec des entreprises telles que “DETAILED” d’ESPN, mettant en vedette l’ancien double champion de l’UFC Daniel Cormier, et sa boisson pour le corps Body Armor, qui a été en bonne place sur la balance lors des pesées protocolaires et des conférences de presse.

Voici comment la communauté combattante a réagi à la mort prématurée du futur Temple de la renommée de la NBA.

Un million d’excuses et de condoléances nous venons de perdre un super athlète #ripKobe

– Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) 26 janvier 2020

Bruh wtf!?!? !!? !! ?? !!!

– Platine Mike Perry (@PlatinumPerry) 26 janvier 2020

Je vais reformuler mon dernier tweet car tout le monde veut parler de la merde.

TMZ vient d’annoncer que Kobe Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère à Calabasas. J’espère que ce n’est pas vrai mais si c’est le cas, mes condoléances vont à sa famille et aux millions de vies qu’il a eu un impact positif.

– Michael Chiesa (@ MikeMav22) 26 janvier 2020

Merde RIP Kobe. Ce mème avec lui parlant à son duaghter au jeu a frappé l’homme dur

– Sodiq Yusuff (@Super_Sodiq) 26 janvier 2020

Je ne peux pas croire ce que je viens d’entendre. Mon coeur est brisé. Que Dieu bénisse sa famille. @Kobe Bryant

– glover teixeira (@gloverteixeira) 26 janvier 2020

J’ai juste eu 2 personnes me message que Kobe Bryant est mort dans un accident d’hélicoptère. Je ne le crois pas. Est ce réel?

– Carla Esparza (@ CarlaEsparza1) 26 janvier 2020

RIP Legend à une légende Kobe Bryant

– Edmen Shahbazyan (@edmenshahbazyan) 26 janvier 2020

Je suis lutteur et combattant dans l’âme mais athlète par choix. Kobe doit être l’un des athlètes les plus emblématiques de ma génération que je me souvienne d’avoir regardé pendant tant d’années. RIP Kobe

– Deron Winn (@DeronWinn) 26 janvier 2020

Kobe avait pour lui une aura invincible, presque divine. C’est fou de penser que quelque chose comme ça pourrait lui arriver #RIP

– Louis Smolka (@LASTSAMURAIUFC) 26 janvier 2020

Wow, je ne peux pas croire les nouvelles sur Kobe en ce moment

– Brad Tavares (@BradTavares) 26 janvier 2020

RIP à la légende @kobebryant Honnêtement, je ne peux même pas croire que cette nouvelle est vraie. Grandir n’était pas un fan de Kobe / Laker, mais ne pouvait pas aider à admirer, apprécier et respecter le concurrent qu’il était, et tout ce qu’il… https://t.co/VVRJvF7cpm

– Brad Tavares (@BradTavares) 26 janvier 2020

RIP Kobe. C’est une heure sombre et un monde sombre parfois. Mais vous en avez fait un endroit plus lumineux et vous m’avez inspiré en grandissant. Je vous remercie. Mon cœur est tourné vers votre famille. ♥ ️

– Anthony Rocco Martin (@TonyRoccoMartin) 26 janvier 2020

WTF Kobe est vraiment mort?

– Bonecrusher ☠️ (@Marc_Diakiese) 26 janvier 2020

Man Kobe était l’un de mes favoris / meilleurs athlètes de tous les temps. RIP à un grand

– Eryk Anders (@erykanders) 26 janvier 2020

Reste dans Power Black Mamba # 24

– Montel Jackson (@ Montello135) 26 janvier 2020

Quelqu’un peut-il confirmer que c’est exact ou faux?!?! Je ne sais pas comment digérer ça

Kobe Bryant décède dans un accident d’hélicoptère à Calabasas https://t.co/ls2ISGZFm5 via @TMZ

– Arjan Singh Bhullar (@TheOneASB) 26 janvier 2020

«Avec un nouveau jour vient une nouvelle force et de nouvelles pensées. «- Eleanor Rossevelt a passé une belle journée à profiter de la magnifique NM avant de partir au Népal puis au Qatar. Sauté dans la rivière pour une belle plongée froide. J’ai toujours… https://t.co/bLw8A3HLB3

– Jodie Esquibel (@JodieEsquibel) 26 janvier 2020