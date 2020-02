La communauté MMA réagit à la perte de poids de Deiveson Figueiredo

Deiveson Figueiredo n’a pas donné le poids de son combat contre Joseph Benavidez pour le Championnat du monde des poids coq UFC demain donc, bien que le combat continue, ne peut pas concourir pour le titre. Seul votre adversaire peut le faire, qui recevra également 30% du salaire du Brésilien.

Compte tenu de cette nouvelle, la communauté MMA a réagi comme suit:

“Wow. C’est horrible. “

C’est de la pure spéculation, mais vous vous demandez certainement si la division des poids mouches survivra si Deiveson Figueiredo remporte ce combat. Le titre serait toujours vacant. Irréel, vraiment. Cejudo l’enregistre. Maintenant, Joe B doit le sauvegarder. Et un poids mouche (Figueiredo) essaie en fait de le tuer.

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 28 février 2020

«C’est de la pure spéculation, mais je me demande si la division des mouches peut survivre si Deiveson Figueiredo remporte le combat. Le titre resterait vacant. C’est vraiment irréel. Henry Cejudo l’a sauvée. Maintenant, Joseph Benavidez doit le faire aussi. Pendant qu’un poids mouche (Figueiredo) essaie de la tuer. »

«Sauvez-nous, Joseph Benavidez. Tu es notre seul espoir.

“Quelle folie. Je voulais vraiment ce combat. “

“Merde! Etonnant. Quel manque de professionnalisme de Figueiredo ».

Deiveson a peut-être une bonne excuse pour perdre du poids, mais Joe B. et lui se battent pour l’or dans la division la moins populaire et la plus longue de l’UFC. On pourrait penser qu’ils se concentreraient tous les deux sur la crédibilité de cette division.

En manquant de poids, Deiveson a fait le contraire.

– Tom Taylor (@TomTayMMA) 28 février 2020

«Deiveson a peut-être une bonne excuse pour ne pas avoir pesé, mais Joseph Benavidez et lui se battent pour l’or dans la division UFC moins populaire. On pourrait penser que les deux voudraient apporter une certaine crédibilité à cette division. Mais avoir échoué avec le poids Deiveson, c’est le contraire. »

