La communauté MMA réagit au poids manquant de Deiveson Figueiredo pour la lutte pour le titre des poids mouches

Deiveson Figueiredo aurait pu devenir champion de l’UFC ce week-end. Malheureusement, un échec d’échelle a anéanti ses rêves de titre.

Vendredi matin, Figueiredo a manqué de poids pour son combat pour le titre des poids mouches avec Joseph Benavidez, qui est en tête de la carte de l’UFC Norfolk de samedi. Le Brésilien a fait pencher la balance à 127,5 livres, soit 2,5 livres de plus que la limite de 125 livres pour les combats de titre de poids mouche. Bien qu’il ait initialement eu une heure supplémentaire pour prendre du poids, lui et son équipe ont finalement abandonné leur tentative.

Avec ce résultat, Figueiredo rendra 30% de son sac à Benavidez. Plus important encore, il ne sera plus éligible pour remporter le titre de poids mouche – même s’il bat Benavidez. En d’autres termes, le titre de poids mouche UFC sera toujours vacant même si Figueiredo sort vainqueur demain.

Sans surprise, ce remaniement de l’UFC Norfolk a généré des réactions intéressantes de la communauté MMA.

Cela n’a jamais été facile pour Joe Benavidez. Être sur le point de décrocher enfin un titre UFC et être forcé de combattre un Deiveson Figueiredo sauvage sans rien à perdre a du sens. https://t.co/WxbOPvdvfB

– caposa (@Grabaka_Hitman) 28 février 2020

Deiveson a peut-être une bonne excuse pour perdre du poids, mais Joe B. et lui se battent pour l’or dans la division la moins populaire et la plus longue de l’UFC. On pourrait penser qu’ils se concentreraient tous les deux sur la crédibilité de cette division.

En manquant de poids, Deiveson a fait le contraire.

– Tom Taylor (@TomTayMMA) 28 février 2020

Sensationnel. C’est terrible. https://t.co/crBWuShAs5

– Adam Martin (@MMAdamMartin) 28 février 2020

Eh bien, c’est tout simplement génial. https://t.co/PmdLtPdalg

– Ben Fowlkes (@benfowlkesMMA) 28 février 2020

😡 https://t.co/E9aeoIbkgA

– esther lin 🏳️‍🌈 (@allelbows) 28 février 2020

C’est de la pure spéculation, mais vous vous demandez certainement si la division des poids mouches survivra si Deiveson Figueiredo remporte ce combat. Le titre serait toujours vacant. Irréel, vraiment. Cejudo l’enregistre. Maintenant, Joe B doit le sauvegarder. Et un poids mouche (Figueiredo) essaie en fait de le tuer.

– Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 28 février 2020

Sauvez-nous Joe B-Wan Kenobi. Tu es notre seul espoir. https://t.co/4Lp7GGr7i5

– Kelsey McCarson (@kelsey_mccarson) 28 février 2020

Zut! Incroyable. Non professionnel par Figueiredo. https://t.co/q4eeeJwT21

– Steven Muehlhausen (@SMuehlhausenJr) 28 février 2020

Fou. J’ai également eu beaucoup d’avis pour ce combat pour le titre https://t.co/BkD6WWwttr

– James Lynch (@LynchOnSports) 28 février 2020

Deiveson Figueiredo entamera ce combat en tête d’affiche de l’UFC Norfolk avec Joseph Benavidez sur une séquence de deux combats, après avoir récemment battu Alexandre Pantoja par décision et Tim Elliot par soumission.

Avant de se battre avec Benavidez, il a déclaré à BJPENN.com qu’il pensait devenir le champion ce week-end.

«Se battre pour la ceinture fait de mes rêves une réalité. Je ne vais pas seulement me battre pour la ceinture, je vais gagner et être le champion. Tout le monde peut en être sûr », a déclaré Figueiredo par l’intermédiaire de son manager Wallid Ismail, qui a servi de traducteur. «Je suis très confiant et samedi je vais être le prochain champion de l’UFC. J’ai beaucoup de respect pour Benavidez mais il ne peut pas me gérer. »

Malheureusement, ce n’est plus possible.

Que pensez-vous de Deiveson Figueiredo manquant la limite de poids mouche pour son combat pour le titre UFC Norfolk avec Joseph Benavidez?

