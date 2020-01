La communauté MMA torréfie Stephen A. Smith sur une vidéo de travail

La communauté des arts martiaux mixtes a utilisé les médias sociaux pour rôtir Stephen A. Smith à la suite de la sortie d’une vidéo de lui frappant les pads.

Smith a lentement mais sûrement fait son chemin dans le monde du MMA au cours de la dernière année, en conséquence directe de la relation croissante d’ESPN avec l’UFC. Cependant, malgré ce que beaucoup penseraient comme ses «meilleures intentions», il a frotté certains fans dans le mauvais sens.

La principale raison à cela est due à certains de ses récents commentaires concernant Donald «Cowboy» Cerrone au lendemain de l’UFC 246.

Smith est sorti et a déclaré que Cerrone avait abandonné le combat, ce qui a provoqué une petite tempête sur les réseaux sociaux avec des fans et des combattants du monde entier qui l’ont appelé. Puis, lorsque des images de lui frappant des pads ont frappé le World Wide Web, ce fut une journée de terrain pour les masses qui ont décidé de déchirer à volonté la personnalité de la télévision.

L’argument en faveur de Stephen A. Smith – de la part de Daniel Cormier – est qu’il essaie activement d’en apprendre davantage sur le sport, que certains considèrent comme admirable. Cependant, beaucoup de gens se sont opposés à cela en suggérant que Smith n’aurait pas dû ouvrir la bouche et parler de poubelle de “Cowboy” en premier lieu.

Le travail de Clint Eastwood sur Million Dollar Baby peut être facile après avoir vu cela.

Qui est le porte-tampon qui prépare Stephen A. Smith à frapper avec ces deux pièces, de toute façon? Dr Evil et Mini Me? Jfc… pic.twitter.com/SllEggZAaE

– Dan Tom (@DanTomMMA) 22 janvier 2020

Stephen A. Smith ici, comme s’il ne pouvait pas toucher l’eau s’il était dans un bateau qui fuyait… pic.twitter.com / IkLHlm7Z6g

– Michael Morgan (@mikewhoatv) 22 janvier 2020

When your preparing for cowboy and his son just Incase they come after him 😂..need to see more reporters hit pads 😂 pic.twitter.com/tIEylSKSsD

— Belal Muhammad (@bullyb170) January 22, 2020