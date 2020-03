La communauté UFC est félicitée pour Charles Oliveira

Après sa victoire il y a quelques heures contre Kevin Lee, Charles Oliveira est sur une séquence de sept victoires consécutives, le tout à la fin. De plus, il a égalé 16 a Donald cerrone comme le combattant le plus réussi de cette façon dans l’histoire de UFC. Sans aucun doute, le Brésilien est dans le meilleur moment de sa carrière après 10 ans dans l’entreprise.

Charles Oliveira bat Kevin Lee

Et après ce qui s’est passé UFC Brasilia La communauté des combattants, des combattants et d’autres professionnels de l’industrie lui rend hommage.

“Ils ne peuvent plus continuer à manquer cet homme !! Il est dans l’UFC depuis 10 ans et vient d’avoir 30 ans !! Il est maintenant sur une séquence de sept victoires consécutives, le tout à la fin! »

Je ne voudrais pas me battre ni me préparer à combattre Charles Oliveira. Maintenant à égalité pour le plus grand nombre de finitions (16) de l’histoire de l’UFC. Il n’a jamais combattu pour un titre incontesté, mais il rampe certainement sur cette aile moderne du Hall of Fame. Parabens!

– Jon Anik (@Jon_Anik) 15 mars 2020

“Je ne voudrais pas me battre ni me préparer à combattre Charles Oliveira. Il est maintenant à égalité pour le plus grand nombre d’arrivées (16) de l’histoire de l’UFC. Il n’a jamais combattu pour un championnat mais certainement se rapproche de l’entrée dans le Hall of Fame à l’ère moderne. Félicitations!

“Grande finale pour l’UFC Brasilia. Il n’y a aucun doute, Oliveira est une bête !!“

“Le BJJ d’Oliveira est fou !!“

Bataille impressionnante pour Charles Oliveira!

– Ben Askren (@Benaskren) 15 mars 2020

“Charles Oliveira a fait un combat impressionnant!“

Wow Charles, comme s’il était passé à un nouveau niveau. Rend le Kevin très dangereux ordinaire. # UFCBrasília

– Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 15 mars 2020

“Charles Oliveira entre dans un nouveau niveau. Cela a fait qu’un combattant dangereux comme Kevin Lee ressemble à n’importe qui. “

Il reste maintenant à voir comment se poursuit la carrière de Charles Oliveira. En l’absence de mise à jour du classement après cette récente victoire, il est classé 13. Dans son nouveau combat vous pouvez voir les visages avec des noms importants comme Al Iaquinta, Paul Felder ou Donald Cerrone. Toutes les bonnes options pour continuer votre ascension vers le sommet.

Il semble peu probable que cela se produise en 2020, mais si vous continuez à gagner, il ne fait aucun doute que en 2021, le Brésilien aura une chance au championnat.