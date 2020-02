La condition cérébrale mettrait en danger la carrière de Rafael Lovato Jr.

Une grave maladie cérébrale menace le règne de Rafael Lovato Jr. en tant que champion poids moyen de Bellator.

Lovato, qui a été couronné monarque de division en détrônant par une décision unanime Gegard Mousasi dans le Bellator 223, a révélé dans le podcast de Joe Rogan qu’une évaluation de routine pour participer à cet événement l’a amené à découvrir qu’il souffre d’une malformation caverneuse dans son cerveau.

Le multiple champion du monde de BJJ a expliqué que tout au long de sa carrière, il a concouru dans des endroits qui ne nécessitaient pas de scintigraphie cérébrale. Cependant, pour être libéré et lutter contre Mousasi à Londres, il a dû se soumettre à un, qui a révélé que quelque chose n’allait pas.

«Le radiologue, sans une belle manière de le décrire, je me demande:« Ami, avez-vous déjà vu votre cerveau? Il y a des choses que je veux que vous voyiez ”, a déclaré le Brésilien à Rogan (via MMA Junkie). «Il m’emmène dans l’autre pièce et me montre à l’écran ce qui semble être de petites boules. Il semblait que quelque chose n’allait pas. Ce n’était pas un scan normal. Mais je ne sais pas. Il y avait des traces de décoloration. On pouvait voir que ce n’était pas normal. Il ne savait même pas ce que c’était. »

Lovato ajoute que quelques jours plus tard, le radiologue lui a dit qu’il était sûr qu’il s’agissait de cavernova, qui, selon Wikipedia, est une “malformation vasculaire”. Ce qui était certain, c’est que le Brésilien n’avait pas à se battre.

«Il est ferme que je ne devrais pas continuer à me battre. Il a dit que c’était une erreur que j’ai pu combattre à Londres et que désormais l’Europe ne m’approuverait pas. Donc, à ce stade, les combats en Europe ne seront pas possibles. »

Afin de participer au Bellator 223, Lovato a dû présenter son dossier contre Safe MMA, une organisation basée à Londres qui assure la santé et le bien-être des combattants. Un panel a analysé leur situation et deux semaines après l’événement, Lovato a reçu l’autorisation de participer.

Bien que certains spécialistes lui conseillent de ne pas continuer à se battre, Lovato a réitéré qu’il n’a pas officiellement pris sa retraite du sport.

«Je ne prends pas officiellement ma retraite. Maintenant, je me retrouve indéfiniment marginalisé. Je cherche plus de médecins et travaille pour en savoir plus à ce sujet. Évidemment, je veux continuer à me battre. C’est une chose si rare et unique. Personne n’en sait trop. Il y a des spécialistes qui me disent «non, en aucune façon». Et il y a d’autres spécialistes qui me disent: “Oui, ça va.” Je m’éloigne donc indéfiniment.