La condition de Volkanovsky de choisir son premier challenger

Il existe actuellement trois options pour l’adversaire Alexander Volkanovski pour lui Championnat du monde poids plume UFC.

Peut-être que les Russes ont besoin une victoire de plus, il y aura ceux qui ne le considèrent pas à la hauteur de leurs deux compagnons. Et nous ne voulons pas ne pas mentionner Brian Ortega, bien que de la même manière, il doit réussir un combat de plus avant.

Le propriétaire du titre convient que «Bienheureux» reçoit le revanche immédiate Après avoir perdu le championnat. Mais vous ne devez pas oublier Zombie coréen, qui, il n’y a pas longtemps, l’a averti qu’il pourrait le vaincre rapidement. Et en fait ce n’est pas le cas, car récemment, il a répondu, mais sans rien accepter.

En réalité, n’oublie personne. Ce Volkanovski a commenté Tom Taylorde BJPenn.com:

“Nous avons des gars comme Zombie et Zabit. Je n’ai pas beaucoup entendu parler de Brian Ortega, mais ces deux gars sont là. Même Yair Rodríguez. Aucun n’a le numéro 1 assuré.

«Je pense que Zombie et Zabit ou Zombie et Yair pourraient s’affronter pour déterminer le nouveau candidat au titre. S’ils le font, Max Holloway aurait compliqué une revanche. Il faut avoir la chance et retirez-le de tout le monde.

«Le zombie coréen est une nouvelle saveur. C’est un gars qui est en passe de gagner. Cela ne faisait pas longtemps que Zabit semblait clairement le numéro 1. Mais maintenant il doit y avoir un combat pour que quelqu’un garde le travail.

«Mais si le zombie coréen vient pour moi comme il l’a fait avec Frankie Edgar, je ne resterai pas là pour me frapper. Si tu fais ça avec moi, Je vais l’endormir. Je ne suis pas en colère contre lui. Je sais que tout le monde va dire qu’il peut me vaincre. Voilà ce qu’ils devraient penser. Ils doivent croire en eux-mêmes, mais ce ne sera pas si facile. Que ce soit clair. “

Lecteurs, êtes-vous d’accord avec Volkanovski?