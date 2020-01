La confrontation de Khabib Nurmagomedov serait intrigante

Le champion invaincu des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, est peut-être l’une des forces les plus dominantes du MMA, mais un homme pense à ses chances de mettre à la terre “The Eagle”.

Le nouveau champion des poids plumes de l’UFC Alexander Volkanovski (21-1 MMA, 8-0 UFC) peut être l’un des plus petits poids plume de la liste, mais il pense néanmoins qu’il s’en tirerait bien contre Nurmagomedov s’ils se rencontraient jamais dans l’octogone.

L’ancien joueur de rugby a déjà couru jusqu’à 170 livres et pense qu’il n’aurait aucun problème avec le poids léger. Avec sa forte capacité de lutte et de frappe, Volkanovski pense qu’il serait un match intéressant pour Nurmagomedov, que personne n’a pu arrêter.

“Soyons honnêtes, je ne suis pas un homme facile à retenir”, a déclaré Volkanovski à TMZ. «Le fait d’être petit fonctionne parfois en ma faveur. Ces petits membres me soulèvent assez facilement. Je suis très fort, j’ai une très bonne base et puis évidemment tu sais que je peux frapper donc c’est définitivement intrigant. Beaucoup de gens vont dire: “Oh, il est bien plus grand que toi.” J’ai été contre des gens bien plus grands que moi toute ma vie et cela ne m’a jamais retenu, donc être plus petit n’est pas un problème. “

“Je crois que livre pour livre, je suis l’un des plus forts de l’UFC, et même pour les poids légers, ils ressentent ma puissance.”

Volkanovski a remporté le titre de 145 livres en détrônant Max Holloway, en le faisant pression et en le frappant au cours de cinq rounds. Bien qu’il n’ait pas l’intention de passer au poids léger d’ici peu, il se voit en mesure d’y participer, avec les meilleurs de la division.

“C’est définitivement ma division”, a déclaré Volkanovski sur le poids plume. «Je fais du poids assez facilement, je suis très fort dans cette division. Je suis le champion de cette division, donc ça fonctionne bien pour moi. Je suis fort dans la division poids léger, pour être tout à fait honnête. Mais évidemment, ces garçons sont plus grands, mais encore une fois (avec) mes forces, je n’aurais pas peur de monter non plus. “

