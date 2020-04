La course au titre PFL de Kayla Harrison en vedette dans les débuts de la série «Run it Back»

L’action des arts martiaux mixtes est en pause pendant la pandémie de coronavirus, mais le PFL aidera à combler le vide avec une nouvelle série intéressante.

«Run it Back» mettra en vedette des combattants du PFL qui reviendront sur leurs victoires d’un million de dollars au championnat. Le premier épisode – qui sera diffusé en direct jeudi soir à 20 h. ET sur les chaînes YouTube, Twitter, Facebook et Instagram de la promotion – mettra en vedette Kayla Harrison, la plus brillante star de la société, deux fois médaillée d’or olympique de judo.

Harrison a ajouté à sa longue liste de réalisations sportives le 31 décembre, lorsqu’elle a battu Larissa Pacheco pour devenir la championne légère des femmes 2019. Elle reviendra sur sa saison mémorable avec Sean O’Connell, l’annonceur play-by du PFL.

De nouveaux épisodes de «Run it Back» seront diffusés du jeudi au 11 mai. Les futurs combattants en vedette sont Ray Cooper III (9 avril), Sean O’Connell (16 avril), Emiliano Sordi (23 avril), David Michaud (30 avril) , Natan Schulte (7 mai) et Lance Palmer (14 mai).

