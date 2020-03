La critique de Henry Cejudo contre Conor McGregor

Conor McGregor Vs Justin Gaethje Ce n’est pas encore officiel, mais l’Irlandais a récemment publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il est vu en train de s’entraîner pour le combat hypothétique qu’il aura contre “Le point culminant”. A été Henry Cejudo, qui lui a donné sur ses réseaux sociaux un «conseil», qu’il a pris de «Triple C» cela ressemble plus à une critique:

“Et c’est exactement le problème! @TheNotoriousMMA vous devriez travailler sur votre défense contre le démontage de #Mctapper, @Justin_Gaethje vous détruirait au premier tour! #Pussycat »

Dans les deux défaites, il a “Le notoire” dans UFC a été maîtrisé par son rival, et Gaethje a l’expérience de la lutte comme il l’était All-American de la première division du NCAA. Certains pensent qu’il vaut mieux travailler sur les faiblesses pour qu’elles ne le soient plus, et Cejudo semble le penser, même si c’est peut-être une distraction, car il y a ceux qui considèrent qu’il vaut mieux travailler sur les forces pour les rendre encore plus fortes.