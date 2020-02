La culotte rouge échoue: Cerrone n’a pas reçu d’argent PPV du combat de McGregor

La nuit de la culotte rouge.

C’est une blague courante depuis que Conor McGregor l’a évoquée lors d’une conférence de presse lors de la préparation de son combat pour le titre léger finalement annulé contre Rafael Dos Anjos.

«Je peux vous rendre riche», a déclaré McGregor en 2015. «Je change votre vie de cul. Vous vous battez, c’est une fête! Quand vous signez pour me battre, c’est une fête! Vous appelez chez vous, vous appelez votre femme. “Bébé, nous l’avons fait. Nous sommes riches, bébé. Conor McGregor nous a rendus riches, éclate la culotte rouge. Nous sommes riches, bébé. »»

Hélas, il peut y avoir une mise en garde importante à cela: vous devez tenir une ceinture UFC pour appliquer.

Dans les commentaires d’une publication sur Instagram, le dernier adversaire de McGregor, Donald Cerrone, a révélé qu’il n’avait pas obtenu une tranche massive de bonté à la carte pour être le côté B de l’un des plus grands combats de l’histoire de l’UFC (chapeau à / R / MMA).

Considérez maintenant combien d’argent l’UFC a gagné pour eux-mêmes et leurs partenaires commerciaux ESPN …

“S’adressant aux investisseurs le 4 février, il a déclaré que le service avait gagné 500 000 nouveaux abonnés supplémentaires pour le retour de McGregor dans l’octogone, tout en apportant également un million d’achats à la carte (PPV).” Https://t.co/ uB4qa6HXA2

– John S.Nash (@heynottheface) 5 février 2020

Et puis considérez depuis combien de temps “Cowboy” Cerrone a été un soldat fidèle à l’UFC, acceptant des combats pour remplir des cartes chaque fois que l’UFC a appelé. Même quand ce n’était clairement pas dans son intérêt. Encore et encore. Pendant des années. Pourtant, l’UFC a toujours été assez catégorique: seuls les champions et quelques rares exceptionnels obtiennent des points PPV. D’une certaine manière, Cerrone n’a pas fait cette coupe, pas même pour une petite tranche.

Le salaire de Donald Cerrone rapporté pour l’UFC 246 selon les documents officiels de la Nevada State Athletic Commission: 200 000 $ plus 50 000 $ de bonus Fight of the Night.

At-il fait beaucoup plus que cela dans divers paiements cachés? Peut-être. L’UFC garde ce genre de chose délibérément opaque. À ce stade, tout le monde suppose qu’il y a beaucoup d’argent distribué dans les coulisses. Nous espérons certainement que c’est le cas cette fois-ci (même si nous avons entendu dire que c’était plus une chose de l’ère Fertitta). Si Cerrone n’a pas effacé plus d’un million de dollars de ce combat, il s’est sérieusement fait arnaquer.