La décision de Dana White de “pomper les combats”: admirable ou folie?

La détermination de Dana White à mettre en scène des cartes UFC pendant la pandémie de coronavirus est-elle admirable ou, comme l’a suggéré le promoteur de boxe Eddie Hearn, est-il «fou?

White, le chef de l’UFC, a déclaré qu’il avait obtenu un site pour l’UFC 249 le 18 avril aux États-Unis – dans une réserve amérindienne, selon au moins un rapport – en dépit des blocages généralisés et prévoit finalement de présenter son produit sur une île privée non divulguée.

L’UFC 249, initialement prévu à Brooklyn, aurait presque certainement lieu sans spectateurs mais serait télévisé sur ESPN. Tony Ferguson affrontera Justin Gaethje dans l’événement principal après le retrait de Khabib Nurmagomedov.

White a déclaré à ESPN qu’il “continuerait de pomper les combats”.

“J’en ai parlé au président et au vice-président des États-Unis”, a déclaré White dans une interview à ESPN. «Ils prennent cela très au sérieux. Ils disent: “Soyez prudents, soyez prudents, mais vivez votre vie et arrêtez de paniquer.” Tout le monde panique, et au lieu de paniquer, nous allons en fait là-bas et travaillons avec des médecins et des responsables de la santé et le gouvernement pour comprendre comment nous pouvons assurer la sécurité du sport et comment continuer à organiser des événements. »

White a ajouté: «Nous recherchons toujours la santé et la sécurité de nos fans, de nos athlètes, quels qu’ils soient. Cette chose se passe, nous allons faire la même chose. Nous allons nous assurer que deux athlètes en bonne santé participent à la compétition, et ces gars sont prêts à partir. »

Comme ESPN l’a signalé, l’Association des médecins de bord a appelé à une suspension de tous les événements de sports de combat.

Une déclaration de l’ARP se lisait comme suit: «Tout sport de combat qui se déroule pendant cette pandémie mondiale expose les athlètes, les officiels et toute autre personne impliquée dans l’événement à un risque inutile d’infection et de transmission de COVID-19. De plus, les athlètes de sports de combat ont souvent besoin de soins médicaux après un combat, et nous ne souhaitons pas voir de pression supplémentaire sur un système médical déjà débordé. »

White devrait trouver du personnel médical prêt à rejeter la recommandation de l’ARP et, comme il est peu probable qu’une commission supervise ses cartes, il devra trouver ses propres juges et arbitres.

Hearn, dont les cartes sont présentées sur son rival DAZN, a déclaré que les plans de White étaient de “mauvais goût”, selon Express Sport.

“C’est incroyable”, a déclaré Hearn. «Je voudrais penser qu’en boxe, il n’y a plus personne qui retrousse tes manches et ne se met en route que moi. Mais même je ne songerais pas à organiser un événement pour le moment. Je ne pense même pas aux options, pas même au radar.

«C’est l’entêtement. Ce sont beaucoup de choses qui font son succès, mais à un moment donné, vous devez vous asseoir et dire «drapeau blanc». Je suis assez surpris que ESPN aille de l’avant, évidemment ils veulent des notes et de l’argent.

“La moitié de moi l’admire pour avoir craqué, mais l’autre moitié dit” allez, ne sois pas fou. “”

