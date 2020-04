La décision mesurée de Khabib Nurmagomedov de sauter l’UFC 249 est totalement justifiée

Pour la cinquième fois, un match prévu entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson a échoué. Les entremetteurs de l’UFC ont essayé de les réserver quand ils montaient en lice. Ils ont essayé de les réserver pour le championnat intérimaire de l’UFC. Ils ont essayé de les réserver pour le championnat UFC linéaire. Pourtant, un combat entre eux ne s’est pas encore concrétisé. Les problèmes qui les séparent sont les suivants: blessure aux côtes, œdème pulmonaire, perte de poids bâclée, blessure anormale au genou causée par le câble de télévision, pandémie mondiale. Les barrières sont devenues progressivement plus étranges au point que vous vous demandez si une autre tentative pour les faire correspondre pourrait déclencher par inadvertance la Troisième Guerre mondiale.

Jusqu’à aujourd’hui, l’UFC avait essayé de déplacer le ciel et la terre pour que l’événement principal de l’UFC 249 se produise. Même après que presque tous les États américains que les sanctions contre les sports de combat ont fermé leurs portes sous la direction d’experts en maladies infectieuses et du gouvernement fédéral prônant la distanciation sociale, la promotion a examiné les arènes gérées sur des terres tribales amérindiennes souveraines ainsi que d’autres emplacements mondiaux qui ne le font pas. embourbez les événements avec des règlements embêtants. Mais alors que le chronomètre tournait sans rien de concret, Nurmagomedov s’est incliné, annonçant sa décision sur les réseaux sociaux mercredi après-midi.

Nurmagomedov a cité l’incertitude de l’exécution de l’événement ainsi que le danger pour la santé publique comme facteurs déterminants pour tirer une conclusion parfaitement rationnelle. Bien sûr, il a fait face à une réaction immédiate de la part de critiques qui ont vigoureusement soutenu l’obsession du président de l’UFC, Dana White, que le spectacle doit continuer, des critiques qui croient maintenant que Nurmagomedov devrait être déchu de son titre.

Dépouillé de son titre pour avoir refusé de se battre dans l’une des épidémies les plus perturbatrices et les plus meurtrières du siècle dernier! C’est ce à quoi nous avons affaire, des niais dont l’humanité a été pourrie par l’égoïsme.

“Les plus grands pays et les plus grandes entreprises de notre temps sont choqués par ce qui se passe, chaque jour la situation change de façon imprévisible”, a écrit Nurmagomedov dans son post Instagram. «Mais Khabib doit encore se battre, c’est ce que vous (sic) dites? Prenez soin de vous et mettez-vous à ma place. »

Le problème est que trop peu de gens sont prêts à le faire. Ils ne veulent pas ou ne peuvent pas adopter une approche empathique envers quiconque au-delà du bout de leur nez. Oui, le monde aimerait voir recommencer les sports et les divertissements en direct, mais rien de tout cela ne devrait se faire au détriment d’autres vies.

COVID-19 n’est pas «juste la grippe», comme le disent sans cesse les négateurs de la science. Le virus est furtif, facilement transmissible et beaucoup plus mortel que la grippe commune, avec des taux de mortalité actuellement de 2,16% aux États-Unis et de 5% dans le monde. Pour commencer, le président Donald Trump a reconnu que les décès américains dus au coronavirus pourraient atteindre 100000, dépassant de loin les 34000 morts de la grippe au cours de la saison grippale 2018-2019.

Au cours des dernières semaines, White a insisté sur le fait que les combattants lui avaient massivement dit qu’ils voulaient se battre, et même si je crois fermement que beaucoup sont prêts à concourir, cela ne couvre pas toute la situation. Si vous demandez aux combattants s’ils veulent se battre ou s’ils veulent être payés, je parierais que les chiffres changeraient considérablement. La plupart des gens veulent continuer à subvenir aux besoins de leur famille, mais pas au détriment de leur propre santé, ou pas s’ils mettent leurs proches en danger. Pour la plupart, il n’y a tout simplement pas d’alternative. S’ils ne se battent pas, ils ne sont pas payés. Nurmagomedov, un rare combattant du MMA qui a déposé une petite fortune, ne subit pas de telles pressions, ce qui lui permet de parler plus franchement que ses collègues.

À une époque où de nombreux chefs d’entreprise sacrifient leurs propres salaires et trouvent des moyens créatifs de conserver les travailleurs, l’UFC est allée exactement dans la direction opposée en imposant à ses combattants la responsabilité d’être les responsables et de dire non.

S’il est vrai que la plupart des athlètes sont suffisamment en forme pour survivre au coronavirus, il y a d’autres facteurs à prendre en compte. Le premier est la tension de la communauté médicale. Gardez à l’esprit que dans le monde entier, les chirurgies électives sont annulées afin que les hôpitaux puissent se préparer à des vagues continues de patients atteints de coronavirus. Dans presque tous les événements MMA, il y a des combattants qui sont transportés vers les hôpitaux locaux pour recevoir un traitement. Alors que les cas de coronavirus devraient augmenter dans les deux ou trois prochaines semaines dans de nombreuses régions du monde (y compris aux États-Unis), l’UFC place potentiellement ses combattants dans un endroit dangereux et place les urgences submergées dans la position de détourner de précieuses ressources aux athlètes blessés dans une activité frivole.

Un autre est la formation. Peu importe que vous souhaitiez voir Nurmagomedov et Ferguson y participer le 18 avril ou non, vous devez facilement admettre que ce n’est pas bien configuré pour des performances optimales. Nurmagomedov a commencé son camp à l’American Kickboxing Academy de San Jose, mais le gymnase a finalement été fermé, ne permettant à Nurmagomedov de conclure son camp qu’avec un minimum de partenaires d’entraînement. Préoccupé par l’incertitude du combat, il s’est rendu aux Émirats arabes unis, mais lorsque ce pays a annoncé qu’il fermerait ses frontières, Nurmagomedov est rentré chez lui au Daghestan où il a attendu des instructions qui ne sont jamais venues. Cela ressemble-t-il à une préparation au combat idéale? Ce combat ne mérite-t-il pas mieux?

Si nous utilisions le bon sens, ce serait une décision facile de retarder cela, mais nous ne le sommes pas. Tout est une question d’argent, et donc la vision de l’UFC est assombrie. Et donc, le point de vue de Nurmagomedov est une perspective nécessaire dans une situation qui donne à réfléchir. Il a raison. Le monde n’a pas besoin de combats en cage pour le moment. Elle a besoin d’empathie, d’humanité et de compréhension. Avec sa décision de ne pas se battre, Nurmagomedov a tracé la voie à suivre par ses patrons.