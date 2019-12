La défaite de Frankie Edgar: Conor McGregor réagit comme ça

Comme toujours avec ce combattant vétéran, Frankie Edgar n'avait que de bons mots Après sa récente défaite. "The Answer" a perdu au premier tour contre Le zombie coréen, qui continue de monter comme l'écume vers le titre.

Qu'a dit Conor McGregor? Rappelons que l'Irlandais allait affronter l'Américain, ou alors ils voulaient tous les deux, avant Dana White coupé de la racine en disant que ce combat n'allait pas se produire. Ceci a commenté:

Rappelez-vous ce qui a été dit lors des fusillades Frankie!

Restez bas et gardez firin !!!

Toujours une icône dans ce jeu! #FrankieBaby

– Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 23 décembre 2019

«Souviens-toi de ce qui est dit dans les tournages, Frankie! Restez accroupi et continuez à tirer !!! Vous serez toujours une icône de ce sport!".

De beaux mots du "Notorious" qu'Edgar remercie.

Nous pouvons exclure qu’à l’avenir, les deux se feront face, mais nous voyons que ils ont une relation cordiale au moins. En fait, ils n'ont jamais eu trop de problèmes. En fait, son possible combat est sorti de nulle part, tout simplement parce qu'Edgar était intéressé, ce qui a également incité McGregor.

L'Irlandais se prépare maintenant à faire son retour dans l'octogone le plus célèbre du monde le 18 janvier 2020 contre Donald Cerrone. Il est également un vétéran et cela compliquera également les choses. Nous verrons ce qui se passe dans ce combat et comment Edgar réagit après avoir connu le résultat.