La division des poids mi-moyens passe par Gamebred

LAS VEGAS – Jorge Masvidal a plusieurs options majeures à considérer.

S’adressant à MMA Junkie jeudi soir lors de la soirée de lancement de la nouvelle marque mezcal El Recuerdo de Masvidal, son manager, Abraham Kawa, a déclaré qu’il pensait que Masvidal était en mesure d’aller dans la direction qu’il souhaitait.

“S’il veut combattre Usman (champion poids welter de l’UFC Kamaru) demain, il combattra Usman demain”, a déclaré Kawa. “S’il veut combattre Conor et Conor est disponible, il va combattre Conor quand il veut combattre Conor.”

Masvidal (35-13 MMA, 11-4 UFC) est devenu l’une des plus grandes stars de l’UFC après une incroyable campagne 2019. Il a arrêté Darren Till, Ben Askren et Nate Diaz, en route pour remporter le titre “BMF” dans ce dernier combat à l’UFC 244. Il a également récemment lancé son El Recuerdo, et est à la fois propriétaire et ambassadeur de la marque.

Et tandis que beaucoup, y compris le président de l’UFC Dana White, pensent que Masvidal s’est positionné pour être le prochain dans la file pour un tir au titre de 170 livres, Kawa dit que son client cherche à être payé.

«C’était toujours« je dois être payé ». Une fois que je suis payé, tout le reste peut arriver», a déclaré Kawa. «La conversation a un peu changé et je pense que ça a changé un peu juste à cause de sa proximité avec le titre, donc généralement quand vous n’êtes pas si près de lui, vous voulez juste être payé, vous vous fichez de il. Ou, vous avez toujours eu le titre, vous vous dites “ah, je m’en fiche, c’est juste du métal, je vais être payé maintenant.” Dans son cas, nous sommes vraiment là, vraiment, l’ensemble Une division de 170 livres le traverse. »

Kawa a prononcé ces mots avant l’UFC 246, où Conor McGregor a réaffirmé sa position de plus grande star du jeu avec une rétrogradation de 40 secondes de Donald Cerrone.

Mais la victoire de McGregor sur Cerrone était au poids welter, et avec le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov réservé pour affronter Tony Ferguson à l’UFC 249, les étoiles semblent s’aligner pour que Masvidal affronte McGregor.

C’est probablement pourquoi Kawa, avant même la victoire de McGregor, a laissé entendre que le tir sur Usman pouvait attendre.

“Il veut cette ceinture”, a déclaré Kawa. “Je peux honnêtement dire qu’il veut cette ceinture mais il doit d’abord installer sa famille et je pense que le combat contre Conor est là maintenant.”

