La domination de Valentina Shevchenko va-t-elle continuer?

Par: Dan Tom |

6 février 2020 22h30

L’analyste du MMA Junkie, Dan Tom, décompose les meilleurs matchs de l’UFC. Aujourd’hui, nous regardons l’événement co-principal pour l’UFC 247.

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Valentina Shevchenko (18-3 MMA, 7-2 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’5 ″ Âge: 31 Poids: 125 lb Atteindre: 67 ″

Dernier combat: victoire sur Liz Carmouche (10 août 2019)

Camp: Tiger Muay Thai (Thaïlande)

Position / style frappant: Southpaw / muay Thai

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Champion poids mouche UFC

+ 17x championnats de muay thaï et K-1

+ 9x Champ IMFA (56-2 en tant que pro)

+ Ceinture noire Tae kwon do (2e dan)

+ 3 victoires KO

+ 7 soumissions gagnantes

+ 6 finitions au premier tour

+ Excellent jeu de jambes

^ Rarement hors de position

+ Crochet de contrôle précis et contre-croix

+ Genoux, coudes et coups de pied durs

+ Jeu de corps à corps artisanal

^ Bons voyages et lancers

+ Grappin de position solide

^ Flash scramble et soumission savvy

Katlyn Chookagian (13-2 MMA, 6-2 UFC)

Informations d’agrafage:

Taille: 5’9 ″ Âge: 31 Poids: 125 lb Atteindre: 68 ″

Dernier combat: victoire de décision sur Jennifer Maia (2 novembre 2019)

Camp: Team Renzo Gracie (New York)

Style de position / frappant: orthodoxe / kickboxing

Gestion des risques: bonne

Informations supplémentaires:

+ Titres CFFC poids mouche et poids coq

+ Ceinture marron de jiu-jitsu brésilien

+ Expérience en karaté et boxe

+ Distinctions MMA amateur

+ 2 victoires KO

+ 1 soumission gagnante

+ 2 finitions au premier tour

+ Rythme et pression constants

+ Bonnes feintes, jeu de jambes et mouvements de la tête

+ Attaquant à volume élevé

^ Flux de frappe solide

+ Capacité de lutte utilisable

^ Montre les fondamentaux offensifs et défensifs

+ Superbe dextérité des jambes

^ Garde active et attaquante

Point d’intérêt: Marquer sur un gaucher

Le co-événement principal à Houston comprend un combat pour le titre des poids mouches qui verra un compétiteur talentueux tenter de vaincre un attaquant gaucher averti.

Bien qu’elle manque d’expérience contre les gauchers de niveau UFC dans sa carrière professionnelle, Katlyn Chookagian montre beaucoup de promesses en ce qui concerne l’ensemble des compétences qu’elle apporte à la table.

Issu d’une expérience à la fois en karaté et en boxe, Chookagian rend hommage à chaque art martial dans la manière dont elle conduit le trafic de sa frappe. En utilisant un jeu de jambes et des feintes solides, Chookagian peut soit jouer le jeu de distance à partir de sa vaste gamme de coups de pied ou se frayer un chemin de manière constante à portée.

En choisissant de faire ce dernier, Chookagian cherchera souvent à mettre en place son attaque à travers des coups de poing. Bien que trouver ces coups puisse parfois être difficile face à un gaucher, Chookagian a montré qu’elle ne dépend pas nécessairement de mener avec sa gauche, car le challenger utilise sans doute mieux ce côté comme contrôle / contre-attaque.

Qu’elle jette une main droite pour décrocher un crochet gauche ou qu’elle double sur une croix pour changer momentanément sa position, Chookagian est également devenue un peu plus intelligente dans ses approches offensives. Et quand elle se sent dans la foulée, le flux frappant de l’Américaine de 31 ans prendra progressivement vie alors qu’elle cherche à ponctuer sa présence de coups durs à la tête ou aux jambes de son opposition.

Bien que le mouvement de la tête défensive de Chookagian semble beaucoup plus symbiotique avec ses coups de poing, il semble toujours qu’elle soit disponible pour être contrée lorsqu’elle lance des coups de pied – ce qui pourrait s’avérer problématique contre son homologue actuel.

Entrez Valentina Shevchenko.

Endoctrinée en arts martiaux par le biais de sa famille, Shevchenko pratique le combat depuis l’âge de 4 ans, cumulant plusieurs titres en K-1 et à l’IFMA (la même organisation où elle a combattu et battu Joanna Jedrzejczyk à trois reprises).

Un contre-combattant par nature, Shevchenko possède toutes les armes sans lesquelles un gaucher ne devrait jamais quitter la maison, gardant tout, des crochets de contrôle aux contre-croix sur une gâchette. Et chaque fois que quelqu’un essaie de se retirer de son côté faible, elle propose des réponses sous la forme d’agressions tournoyantes qui se marient parfaitement avec des coups de foie pour aider à maintenir son opposition.

Pourtant, la volonté de Shevchenko d’attendre le compteur lui a coûté sur les tableaux de bord dans certains combats, ce qui me fait me demander quel sera son tempérament dans une confrontation avec un combattant qui peut tranquillement (si nous ne comptons pas le kiai de Chookagian) voler des rounds avec volume et variété.

Point d’intérêt suivant: Initiations au grappling

