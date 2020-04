La douloureuse séance d’entraînement de Halle Berry avec Valentina Shevchenko

Après sa victoire en UFC 247 de conserver le Championnat du monde des poids mouches, Valentina Shevchenko a révélé que l’une de ses principales inspirations était Halle Berry. Les deux se sont rencontrés parce que le monarque était l’un des combattants qui aidé l’actrice à succès à se préparer pour le film Bruised.

Plus récemment, Halle Berry a parlé de la formation dans le Spectacle de ce soir de Jimmy Fallon, commentant:

“M J’ai cassé certaines choses . Mais ça va. Je me fais toujours du mal, parce que quand tu fais trop d’efforts, tu te fais du mal. Et si vous faites vous-même les cascades, vous le ferez probablement.

«Pour me préparer, je me battais avec la championne du monde des poids mouches de l’UFC, Valentina Shevchenko. Il m’a donné de vrais coups de pied et je les ai reçus. Je pense qu’il a cassé des os.