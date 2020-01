La famille de Brian Kelleher devient banane après la victoire de l’UFC 246

Dans la vedette de l’UFC 246 samedi soir, les familles de soutien étaient pleinement exposées. Après que Conor McGregor a battu Donald Cerrone en 40 secondes, les membres des familles des deux combattants sont entrés dans la cage pour soutenir leur parent.

Alors qu’ils n’étaient pas dans l’immeuble samedi soir, la famille du poids coq UFC Brian Kelleher soutenait la maison. Regardant leur gars sur le pay-per-view, la contingence Kelleher se concentra intensément. Au moment où Kelleher (20-10 MMA, 4-3 UFC) a eu le robinet, le salon est devenu absolument bananier.

Petits et grands ont sauté de haut en bas et se sont embrassés alors que Kelleher célébrait au milieu de la cage au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Découvrez la célébration de la famille Kelleher dans la vidéo publiée ci-dessous (via Mike Gavin sur Twitter):

Vendredi, le combat a été élevé de manière inattendue à la carte principale après l’annulation d’Alexa Grasso contre Claudia Gadelha. Un outsider entrant dans son combat UFC 246 contre Ode Osbourne, Kelleher a soumis Osbourne (8-3 MMA, 0-1 UFC) par étranglement à la guillotine 2:49 dans le premier tour.

L’UFC 246 a eu lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale a été diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

