La fausse peur de Darren Till envers la «bête» Yoel Romero n’est rien d’autre qu’un stratagème de marketing «génial»

Darren Till a longtemps proclamé qu’il n’y avait qu’un seul homme dans la division des poids moyens dont il ne voulait pas faire partie à l’intérieur de l’Octogone, et ce n’était autre que l’ancien prétendant au titre à deux reprises, Yoel Romero.

Et il est facile de voir pourquoi certains préféreraient envisager d’autres options avant de signer sur la ligne pointillée pour faire face à la machine de lutte d’origine cubaine, qui possède également le pouvoir de coupure pour dormir le meilleur d’entre eux.

Eh bien, la plupart du temps.

Mais si vous avez vraiment un cœur à cœur avec Till et lui demandez d’être sérieux pendant un moment, il vous dira que sa peur présumée de “Soldat de Dieu” n’est rien de plus qu’un stratagème marketing intelligent de sa part, ce qui C’est pourquoi il ne fait pas attention à Israël Adesanya le qualifiant de «chatte» pour avoir esquivé Romero.

“Tout va bien”, a-t-il dit. “Bien sûr … bien sûr, il me tient proche. Nous parlons tous les jours, moi et lui, nous envoyons des messages tous les jours. Tout va bien “, a déclaré Till of Adesanya lors d’un chat sur le podcast Eurobash (via MMA Fighting).

«Vous savez, Israël sait que je n’ai pas peur de Yoel. Il fait juste ça. Il sait ce qu’il fait, et moi aussi. Regardez comment j’ai commercialisé tout ça maintenant avec Yoel et tout. (Je suis) un génie f * ckin, tu vois ce que je veux dire? “

Till a réussi un saut jusqu’à 185 livres à l’UFC 244 en novembre dernier, battant Kelvin Gastelum par décision partagée. Romero, quant à lui, a échoué dans sa deuxième tentative de remporter le titre des poids moyens à l’UFC 248, perdant contre Adesanya par décision unanime dans ce qui s’est avéré être une affaire plutôt terne.

Avec Yoel classé n ° 4 dans le classement officiel de l’UFC et Till près derrière au n ° 5, un combat entre les deux a du sens, même si cela devra venir après que “Gorilla” ait géré ses affaires avec Robert Whittaker à l’UFC Dublin en août. 15.